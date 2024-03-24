Yeni Nesil Sanat Alanı, Çevrim Dışı Zamanlar ile İstanbul’da

“Çevrim Dışı Zamanlar” sergisinde yer alan sanatçılar; Ağır Uğur Uludağ, Beşir Bayar, Büşra Aktekinoğlu Babat, Gülistan Kaya, Günsu Saraçoğlu, Kübra Akbulut Tarım, Mahmut Özdemir, Mehmet Babat, Tuğba Küçükbahar, Zeynep Köklüce

Sanatçılar sergi ile ilgili yayınladıkları ortak manifestolarında sanat izleyicisine mesajlarını ilettiler.

“Modern Çağ'ın sancılı insanlarının, büyük çaresizliğidir "Çevrim Dışı" olmak. Yapay hayatı ile bağlarının koptuğu, eski gönderilere hapsolmuş bir ekranda, durmak bilmeyen bir yükleme simgesidir mutsuzluğun adı. Yüklenmemektedir hiçbirşey; ne başkalarının hayatları, ne bizim sahte mutluluklarımızın onaylanmış beğenileri. Kimi zaman “Çevrim Dışı” olmak bir mecburiyetten ziyade tercihe dönüşmektedir. Başkalarının onayına ve ilgisine muhtaç beğenilerin, çelimsiz ve sevimsiz bildirimlerin daha önemlisi iletişimin önü kesilmektedir. Herkesin kolay ulaşılabilir olduğu modern insanın, içindeki yalnızlığının çelişkisi güncellenmiş haldedir.

Estetik hiçbir yanı olmayan modern çağda sanatçı nasıl Çevrim İçi olabilir? Yaşamın dijitalleştiği evrende, tuval ve boyalar tarihsel ilkelliğini korumaktadır. Hiçbir tuval yüzeyi, son model bir ekran kadar parlak olamamaktadır. Fakat dijital dünyadan önce olduğu gibi, sonrasında da varlığını sürdüreceği şüphesizdir. Öte yandan çevrim içi olmak potansiyel izleyici durumuna düşmektir. Sürekli olarak görüntülere maruz kalan zihnin, gördüğünü yorumlamaya ve üzerine düşünmeye sabrı ve vakti yoktur. Hızlı bir akış içerisinde ekran daha iyisini vaadetmektedir. Bu sonu gelmeyen bir döngüyle sonuçlanır. Yeni Nesil Sanatçıları "Çevrim Dışı Zamanlar"da tuvallerinin başında, kendi gerçekliklerini var etmektedir. Kimi zaman renkler, kimi zaman olağan dışı biçimlerle, içerisinde yaşadıkları çağın kendi paylarına düşen yansımalarını aktarmaktadırlar. İnsanın yalnızca bir izleyen değil, aynı zamanda düşünen ve yorumlayanda olmasını da amaçlamaktadırlar.”

Bu bağlamda Yeni Nesil Sanat Alanı, Evrim Sanat Galerisi çatısı altında gerçekleştirdiği, “Çevrim Dışı Zamanlar” karma sergisinde, izleyicinin zihninde bir bildirim oluşturmayı hedeflemektedir. Üstelik hiçbir eserin bağlantı problemi ile karşılaşmayacağını ve çevrim dışı kalmayacağını da garanti etmektedir.

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 6 Nisan 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.