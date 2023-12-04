Üstün Akmen tiyatro ödüllerinin kategorileri açıklandı

2016-2017 Tiyatro Sezonunda başlatılan Merhum Tiyatro Eleştirmeni, Gazeteci ve Yazar Üstün Akmen’in anısına düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri bu yıl yine Şaylan Akbaşoğlu Akmen başkanlığında oluşan Seçici Kurul Üyeleri 2023-2024 sezonundaki oyunları izleyerek değerlendirecekler.

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Seçici Kurul Üyeleri:

Anta Toros; Oyuncu, Ayşen İnci; Oyuncu & Yönetmen & Yazar, Cengiz Özek; Uluslararası İstanbul Kukla Festivali Kurucusu ve Sanat Yönetmeni, Derya Özgören; Basın Pr Uzmanı & Film-San Vakfı Yön.Kur.Üyesi, Gülçin Üstüntaş; Oyuncu& Yazar & Yönetmen, Güler Berkin; Avukat, Kıvanç Terzioğlu; Film-San Vakfı Müdürü & Köşe Yazarı & Uygulayıcı Yapımcı, Levent Kurumlu; Tiyatro ve İngiliz Dİli ve Edediyatı Öğr.Gör, Neriman Uysal; Oyuncu, Eleştirmen & Eğitimci, Onur Duru; Oyuncu & Yönetmen, Pınar Çekirge; Yazar & Proje - Basın Danışmanı, Suna Keskin; Oyuncu, Şaylan Akbaşoğlu Akmen; Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı, Şenay Tanrıvermiş; Dr. Öğretim Üyesi, Tamer Levent; Oyuncu & Yönetmen

2023-2024 Tiyatro Sezonu Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Kategorileri;

Yılın Prodüksiyonu, Yılın Oyunu, Yılın Yönetmeni, Yılın Yerli Oyun Yazarı, Yılın Dramaturgu, Yılın Kadın Oyuncusu, Yılın Erkek Oyuncusu, Yılın Kadın Komedi Oyuncusu, Yılın Erkek Komedi Oyuncusu, Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu, Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu, Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu, Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu, Yılın Sahne Tasarımı, Yılın Giysi Tasarımı, Yılın Işık Tasarımı, Yılın Sahne Müziği, Yılın Koreografisi, Yılın Ekip Oyunu, Yılın Kültür ve Sanata Katkı Ödülü, Yılın Müzikali, Yılın En İyi Tiyatro Afişi, 2024 Seçici Kurul Özel Ödülü, 2024 Üstün Akmen Teşvik Ödülü, 2024 Üstün Akmen Tiyatro Kurum Ödülü, 2024 Üstün Akmen Vefa Ödülü, 2024 Üstün Akmen Onur Ödülü, 2024 Tiyatro Oyun Yazarı Emek Ödülü