Türk masalları "Masal Masal Türkiye" cep uygulamasıyla öğrenilecek

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, 2019'da başlayan Türk Masal Külliyatı Projesi'nin (TÜMAK) İslamiyet öncesi dönemden bugüne kadar Türkiye'ye ait masalları bir veri tabanında bir araya getirmeyi amaçladığını ve bu yıl itibarıyla projeyi tamamladıklarını söyledi.

Kurumun, proje kapsamında alanın önde gelen bilim insanları ile çalıştığını belirten Eraslan, tüm illerde üniversitelerin halk bilimi, edebiyat alanındaki öğretim üyeleri ile il, bölge temsilcileri, alan, dil editörleri belirlediklerini, akademisyenlerin incelemesinden geçen ve puanlanan masalların titiz bir çalışmayla külliyata dahil edildiğini anlattı.

Eraslan, "Çocuklarımız, Avrupa'nın La Fontanie, Grimm Kardeşler, Andersen masallarıyla büyüdü. Onların hayal dünyasını bize ait olmayan masallar şekillendirdi. Artık ebeveynlerimiz, bize ait, bizden masallarla çocuklarını büyütsünler, uyutsunlar istedik. Bu masallardaki ahlaki değerleri, erdemleri çocuklarımıza gösterelim istedik." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinden kat kat fazla, çok büyük bir masal birikiminin olduğunun ortaya çıktığına dikkati çeken Eraslan, "İlk kez bu masallar yabancı dillere çevrildi. Bunlar İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça." diye konuştu.

6 binin üstünde masalı ilk kez bir araya getirdikleri veri tabanına "masal.gov.tr"den ulaşılabileceğini söyleyen Eraslan, çocukların benliklerine, gelişimlerine en uygun masalları "Türk Masallarından Seçmeler" ismiyle kitap olarak da yayımlandıklarını bildirdi.