Tekfen Filarmoni İstiklal Marşı'nın bilinmeyen hikayesini anlatacak

Tekfen Filarmoni, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümünü, çok özel bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. İstiklal Marşı’mızın pek bilinmeyen hikayesinin anlatılacağı konserde, Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele Dönemi’nde kaleme aldığı şiirin 12 Mart 1921 tarihinde milli marş güftesi olarak kabulünün ardından, bu sözler üzerine açılan beste yarışmasına katılan eserlerden bazıları, tekrar hayat bulacak. 100’den fazla bestecinin başvurduğu yarışmada değerlendirmeye tabi tutulan 55 besteden 11 tanesinin notasına ulaşılarak oluşturulan bu muhteşem seçki, 25 Ekim’de Ankara’da, 28 Ekim’de ise İstanbul’da nerdeyse 100 yıl sonra ilk kez yeniden icra edilecek. Sahnede 120 kişinin sanatını icra edeceği görkemli temsilde, kendi alanlarında ülkemizin en saygın ve sevilen sanatçıları yer alacak. Bu çok kıymetli 11 bestenin ve İstiklal Marşı’mızın bilinmeyen hikayesinin Yiğit Sertdemir, Ceyda Düvenci ve Mert Fırat tarafından anlatılacağı 100. Yıl Konseri’nde Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni’ye, Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki MAGMA Filarmoni Korosu da eşlik edecek.

Cumhuriyet fikrinin ve temellerinin, ilan edilmesinden çok daha öncesinde atıldığını hatırlatan Tekfen Vakfı Genel Müdürü Dori Kiss Kalafat, “Mehmet Akif Ersoy’un şiiri Meclis’te ilk okunduğunda, tekrar tekrar okutulup dakikalarca alkışlandığı bilgisi Meclis tutanaklarında mevcut. Milli marşın güftesi olarak kabul edilen şiir üzerine beste için açılan yarışa gönderilen eserlerin hepsinin ayrı bir hikayesi var. Yüzden fazla katılım olduğu bilinen yarışmada değerlendirmeye alınan 55 eser vardı. Bu eserlerden 11’inin orijinal notalarına, araştırmacı yazar Mehmet Altun’un devlet ile özel arşiv ve sahaflarda yürüttüğü araştırmalar sonucunda ulaştık. Ardından eserlerin orkestra düzenlemeleri çağdaş Türk müziğini başarıyla temsil eden günümüz kompozitörleri tarafından özüne sadık kalınarak hazırlandı” dedi.

Tekfen Filarmoni olarak Cumhuriyet’in 100. yılında, milli marş olmaya aday 12 eserin ve dönemin hikayesini, tarihe not düşecek bir konserle anlatmaya hazırlandıklarını ifade eden Kalafat, şunları söyledi: “Henüz Milli Mücadele devam ederken bir milli marşa ihtiyaç duyan Mustafa Kemal ve dava arkadaşlarının başlattığı güfte ve beste yarışmalarının ilginç hikayesini, tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Yiğit Sertdemir’in rejisiyle, milyonların sevdiği, Cumhuriyet değerlerimizi yürekten temsil eden sanatçılarımız Ceyda Düvenci, Mert Fırat ve Yiğit Sertdemir canlandıracaklar.

Konserde daimî şefimiz Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni ile beraber Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki MAGMA Filarmoni Korosu, Ankara Operası solist sanatçılardan tenor Faik Mansuroğlu ve saz heyetini oluşturacak Göksel Baktagir (kanun), Yurdal Tokcan (ud), Ercan Irmak’ın (ney) eşlik edeceği mezzo soprano Sumru Ağıryürüyen sahneyi paylaşacak.”

Cumhuriyetin 2. yüzyılına sanatla geçiş yapın

Tekfen Filarmoni, İstiklal Marşı’mızın bilinmeyen hikayesini, sadece notalarla değil renkli, bilgi dolu bir anlatımla da seyirciye taşıyacak olan bu benzersiz konsere sadece müzik tutkunlarını değil, tarihseverleri de davet ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sanatla geçiş yapmak için, Tekfen Filarmoni’nin koro, saz heyeti, solistler ile bu ilginç ve pek de bilinmeyen hikayeyi canlandıracak anlatıcılar eşliğinde, önce 25 Ekim’de Cumhuriyetimizin kalbi olan Ankara’da (CSO Ada), ardından 28 Ekim’de İstanbul’da Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder’in adını taşıyan Atatürk Kültür Merkezi’nde seslendireceği bu muhteşem konseri kaçırmayın.