Taylor Swift ve Jay-Z İstanbul’da konser verecek
Dünyaca ünlü starlar önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da düzenlenecek olan stadyum konserleri için anlaşma sağlandı. Festivalin organizatörü Özcan Ertaş, aralarında ünlü müzik ikonları Taylor Swift ve Jay-Z'in de bulunduğu yıldız isimlerle Türkiye'de konser anlaşmaları imzaladıklarını duyurdu. Biletleri 20 Kasım'da ön satışa çıkacak konserler, 2025 Şubat'ta gerçekleşecek.
Ertaş, konserlerle ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin müzik sahnesini uluslararası arenada güçlendirmek ve sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunmak istiyoruz. Taylor Swift, Jay-Z gibi dünya starlarını Türkiye'de ağırlayarak müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Sahne için yurt dışından 200 TIR'lık ekipman gelecek. Bu konserler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini dünya ile buluşturacak."
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