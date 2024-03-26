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Taylor Swift ve Jay-Z İstanbul’da konser verecek

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Taylor Swift ve Jay-Z İstanbul’da konser verecek
Taylor Swift, Jay-Z gibi dünya starları İstanbul'da düzenlenecek olan stadyum konserleri için Türkiye'ye geliyor...

Dünyaca ünlü starlar önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da düzenlenecek olan stadyum konserleri için anlaşma sağlandı. Festivalin organizatörü Özcan Ertaş, aralarında ünlü müzik ikonları Taylor Swift ve Jay-Z'in de bulunduğu yıldız isimlerle Türkiye'de konser anlaşmaları imzaladıklarını duyurdu. Biletleri 20 Kasım'da ön satışa çıkacak konserler, 2025 Şubat'ta gerçekleşecek.

Ertaş, konserlerle ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin müzik sahnesini uluslararası arenada güçlendirmek ve sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunmak istiyoruz. Taylor Swift, Jay-Z gibi dünya starlarını Türkiye'de ağırlayarak müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Sahne için yurt dışından 200 TIR'lık ekipman gelecek. Bu konserler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini dünya ile buluşturacak."

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