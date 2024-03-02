SUÇÜSTÜ’NÜN 2. SAYISI, KADIN DEDEKTİFLER DOSYASIYLA YAYINDA!

Dergi aynı zaman 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının da bu döneme denk gelmesi nedeniyle çocuk polisiyeleri alanında önemli bir isimle röportaj yaptı. Dergide suç temalı oyunlardan filmlere, deneme yazılarından şiirlere varıncaya dek oldukça geniş çeşitlilikte içerik yer alıyor.

Derginin içeriğine dair geniş bilgi şu şekilde:

“Mart - Nisan periyotlu bu sayımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Kadın Dedektifler Dosyası ile taçlandırırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın da aynı döneme denk gelmesi ile çocuk polisiyeleri alanında önemli bir yazarı ağırlıyoruz bu sayıda. Aras Gençtürk, Mavisel Yener ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

2019 yılında “Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı” ödülüne layık görülen Yaprak Öz, karakteri Yıldız Alatan’ı anlattı. Aras Gençtürk’ün röportaj yaptığı bir diğer isim ise, ilk romanı OXI ile büyük beğeni toplayan Ahmet Ziya Yıldırım oldu. Yıldırım, aynı zamanda “Heavy Rain” oyununa dair yazdığı yazı ile de bu sayı itibarıyla dergimiz yazarları arasına dahil oldu.

Tefrika kültürünü canlı tutmamızı sağlayan Didem Kazan Sol, Doruk Ateş, Günay Gafur ve Sanem Gonzalez öykülerinin ikinci bölümleriyle devam ederken; N. Bengisu Günaydın çevirisiyle Anna Katharine Green öyküsü “Küçük Çelik Halkalar” da ilk bölümüyle bu sayımızda yer alıyor. Ceyda Kiremitçi Vasiliev “Bomba”, Sibel Köklü ise “At Koşar, Baht Kazanır” isimli öyküleriyle; Deniz Sarıtop ise “Bir Cinayet ve Diğer Halkaları” şiiriyle SUÇÜSTÜ’nde yer alan isimler arasında.

Aysu Şahlı Cuma Polat’ın “Bir Taşra Polisiyesi” serisine dair, Selin Bak ise “İyi Adamın On Günü” için yazdığı kitap incelemeleriyle; Gizem Şimşek Kaya “Lost in Perfection” filmine dair yazdığı kritik yazısıyla bu sayımızda yer alıyor. Aras Gençtürk “Her Şeyin Başı Merak” yazısıyla, Doruk Ateş “Kapaktan Kapağa” köşesiyle, Hasan Hayyam Meriç deneme türündeki “Doğa Suçları Müzesi” serisinin ilk yazısıyla, Melih Günaydın ise Michael Connelly’e dair yazdığı “Suçun Karanlığı” yazısıyla dergimizin ikinci sayısında sizlerle buluştu.

SUÇÜSTÜ, suç üzerine ne varsa onu yakalamaya devam edecek. Beğenmeniz ve paylaşarak destek vermeniz dileğiyle...”