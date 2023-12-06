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Sanatçı Günsu Saraçoğlu COP28 Konferansı’nda…

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Sanatçı Günsu Saraçoğlu COP28 Konferansı’nda…
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28), 30 Kasım 2023 tarihinde Dubai, UAE'de başladı. Uzun yıllardan beri bu alanda eleştirilerini sanat yoluyla ifade eden sanatçı Günsu Saraçoğlu “The Future of Power/Enerjinin Geleceği” isimli sergi kapsamında konferansta yer alıyor.

Uzun yıllardan beri sanat alanındaki çalışmaları ve ressam kimliğiyle tanınan Günsu Saraçoğlu’nun “Perfect Balance-Deep Trace”, “ReBirht“ isimli sergileri de konferasta izleyicilerle buluştu.

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Saraçoğlu; “Uzun yıllardan beri kentsel dönüşüm, iklim ve çevre hakkında eleştirilerimi resimlerimle ifade etmeye çalışıyorum. Temel amacım, sanat yoluyla toplumsal bilinçlenmeye yönelik katkı sağlamak. Ve kendi düşünce düzeyim, resimlerimdeki ifadelerimde kendi içinde dönüşerek en son “ReBirth” serisiyle sanat izleyicisiyle buluşmuştu. “ReBirth” 2024’te de uluslararası ve Türkiye’de devam edecek. Çünkü; insanın yaptığı tahribat doğanın tahammülünün çok üstüne çıktı ve artık kritik noktalarda alarm veriyor. Bizi biz yapan her şey doğada ve bana göre artık doğa kendini sıfırlamaya çalışıyor. Hal böyle olunca, ReBirht ile düşüncelerimi aktarmaya devam etmeye kararı verdim.

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The Future of Power/Enerjinin Geleceği” isimli sergimizle sanatçı Mehmet Sinan Kuran, Fatma Kadir, Selva Özelli ve İlhan Sayın; sanat yolu ile bu önemli konferansta mesajlarımızı açıklıyoruz.

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Pandeminin başından beri birlikte yol aldığım değerli sanatçı dostlarımız ile uluslararası platformda çok önemli konferanslara, çevre haftalarına sergilerimizle kabul edildik (London, NewYork, Mena, Florida, Urban, North Eastern ve Global Climate Week v.s.) ve sanat yoluyla düşüncelerimizi ifade ettik. Bunun dışında konuyla ilgili müzeler ve yetkililerle temaslarımızı sürdürüyoruz. The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center’daki kişisel sergilerimizin yanı sıra COP28 Global Resilience Partnership Hub'da, çalışmalarımız Birleşmiş Milletler tarafından kataloglandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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