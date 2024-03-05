Ritmik Harmoni Sergisi Açıldı

Sanatçıların soyut tarzdaki sulu ve akrilik boya eserlerinden oluşan seçkisi açılışa katılan sanat izleyicisinin büyük beğenisini topladı.

Ressam Saim Altuncu, sulu boyanın özgür yapısına kararlılık ve denge gerektiren bir teknik olduğunu vurgulayarak, bu özellikleri nedeniyle sulu boya sanatının tutkusu haline geldiğini belirtti. Son dönemde daha soyut eserler ürettiğini söyleyen sanatçı, bu seçkisini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sergide akrilik boya eserleri yer alan Betül Ketenci, şunları söyledi: "Evrim Sanat Galerisi’nde pek çok değerli sanatçıya ev sahipliği yaptık. Bu sergi benim için gerçekten çok özel. Sulu boya alanında önemli bir isim olan Saim Altuncu ile birlikte sergi açmanın heyecanını yaşıyorum."

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 20 Mart 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.