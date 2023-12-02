Reyhan Uludağ'ın 'Hadi Bana Çizgini Anlat' Sergisi Açılıyor

Sergide, Uludağ'ın özgürlük kavramını anlatmak için kullandığı semboller, şehir yaşamını ve metropolleri tasvir eden eserler ve kendi sembolü olan "insancıklar" figürleri dikkat çekiyor. Resimler, çizgi yığınlarından oluşur ve bu çizgilerin yoğunluğu, izleyiciye şehrin karmaşasını hissettirirken, canlı renklerle denge sağlanır. Sanatçının özgün tekniği, elle ve gözle hissedilebilir dokuların resimlerde oluşturulmasına olanak tanır.

Reyhan Uludağ, resimlerinde insan ve doğa haklarını sorgulayarak günümüzün temel sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlar. "Hadi Bana Çizgini Anlat" sergisi, soyut sanatın evrensel dilini kullanarak insanın doğa ve yaşamla olan bağını kurmayı amaçlar.