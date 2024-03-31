Resim sanatının sokak çocuğu: Rulez!

Gecenin köründe elinde spreylerle sanatını püskürttü Rulez, duvarlara, sokaklara, gözlerimize gözlerimize!

Gecenin emektarları ateş böcekleri gibidir, gün ışıyınca onlar kaybolurlar. Eserlerini armağan ederler şehirlere…

Her sokakta, her duvar farklı bir hikaye anlatır.

Bu rengarenk hikayecilerden bir olan Rulez’in çılgın sanat yolculuğu da İstanbul duvarlarında başladı.

O duvarlara renk kattıkça duvarlar da ona kimlik kattı. Bir başka anlatımla Rulez’in sanatını sokaklar doğurdu.

Sonra usta bir sanatçı onu ikna etti; eserlerini duvardan tuvale taşımaya… Rulez’in önünde yeni bir yol açıldı. Hiçliğin kurallarını tuvale yazmaya başladı. Hem de resim sanatının bütün renkleriyle…

Onun adı: Rulez of Nothing.

Tuvale aktardığı dünyası Küratörlüğünü Emine Özkarslıoğlu'nun yaptığı, tuvale çalıştığı ilk eserleri ilk kez Gallery DUENDE'nin duvarlarında sergileniyor. Rulez’in tablolarına sadece gözle bakmak yetmez.

Tüm duyularınızla gelin.

Çok farklı bir sanatçının kozasını delip kanatlanmasına hep birlikte tanıklık edelim.

Sergiyi 30 Mart -19 Nisan 2024 tarihleri arasında Fenerbahçe Mah.Ittidede sok.No:17/A Kalamış adresinde yer alan Gallery Duende'de ziyaret edebilirsiniz.