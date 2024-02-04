Renklerin Senfonisi ile Sulu Boya Rüzgarı Esti
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Ressam Jale Apaydın’ın “Renklerin Senfonisi” isimli kişisel suluboya resim sergisi 3 Şubat 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
Ressam Jale Apaydın’ın “Renklerin Senfonisi” isimli kişisel suluboya resim sergisi 3 Şubat 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
Uzun yıllardan beri sulu boya çalışmalarını sürdüren Apaydın’ın 50 sulu boya eserinin yer aldığı sergi sanat izleyicisinden tam not aldı.
Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ise;
“Evrim Sanat Galerisi, Ressam Jale Apaydın’ın eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Sulu boya tekniğinin tüm zarafetinin yansıdığı birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergiye sanatseverleri bekliyoruz.” dedi.
Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 15 Şubat 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.
Kaynak:
Kültür-sanat
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