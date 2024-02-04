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Renklerin Senfonisi ile Sulu Boya Rüzgarı Esti

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Renklerin Senfonisi ile Sulu Boya Rüzgarı Esti
Ressam Jale Apaydın’ın “Renklerin Senfonisi” isimli kişisel suluboya resim sergisi 3 Şubat 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ressam Jale Apaydın’ın “Renklerin Senfonisi” isimli kişisel suluboya resim sergisi 3 Şubat 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Uzun yıllardan beri sulu boya çalışmalarını sürdüren Apaydın’ın 50 sulu boya eserinin yer aldığı sergi sanat izleyicisinden tam not aldı.

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Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ise;

“Evrim Sanat Galerisi, Ressam Jale Apaydın’ın eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Sulu boya tekniğinin tüm zarafetinin yansıdığı birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergiye sanatseverleri bekliyoruz.” dedi.

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Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 15 Şubat 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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