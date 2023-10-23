Pelin Karahan: Anne Olmak Bambaşka Bir Duygu

Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu yaptığı "Film Gibi Hayatlar" programı bu hafta, yetenekli oyuncu Pelin Karahan’ı ağırladı. Pelin, annelikle ilgili duygularını ve deneyimlerini paylaşarak, annelik duygusunun ne kadar özel ve derin olduğunu vurguladı. “Anne olmanın verdiği hissiyat, hayatta başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Anneliğin getirdiği duygusal derinlik, beni bile şaşırtıyor.” dedi.

Pelin Karahan ve Türkiye'de Babasız Büyümek

Pelin, Türkiye'de babasız büyümenin zorluklarını da dile getirdi. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak, bu sürecin nasıl bir koruyucu kalkan oluşturduğunu anlattı. “Bazı zorluklar, insanın hayata bakışını değiştiriyor. Babasız büyümek bana farklı bir perspektif kazandırdı.” dedi.

Pelin Karahan'ın Oyunculuk Kariyeri ve Başlangıcı

Oyunculuk kariyerine nasıl başladığını detaylı bir şekilde anlatan Pelin, aslında başlangıçta bu sektöre girmeyi hiç düşünmediğini belirtti. Üniversite hayatı boyunca maddi gelir elde etmenin önceliği olduğunu söyledi. Ancak ilk reklam filmi deneyiminin ardından oyunculuğa olan ilgisi arttı.

Kavak Yelleri Dizisi ve Pelin Karahan

Kavak Yelleri dizisi, Pelin Karahan için dönüm noktası oldu. Bu dizi sayesinde oyunculuk konusunda kendini geliştirdiğini ve sektördeki pek çok şeyi öğrendiğini ifade etti. “Kavak Yelleri, benim için harika bir fırsattı. Rol aldığım karakter, bana unutulmaz anılar kazandırdı.” dedi.

Selçuk Aydemir ve Pelin Karahan'ın İş Birliği

Son olarak, Pelin Karahan, "Güven Bana" filminde ve tiyatro sahnesinde beraber çalıştığı Selçuk Aydemir'den bahsetti. Aydemir’in yönetmenlik yeteneğine hayran kaldığını ve onunla çalışmanın kariyerine olumlu katkıda bulunduğunu belirtti. “Selçuk Aydemir ile çalışmak, benim için paha biçilemez bir deneyimdi.” dedi.