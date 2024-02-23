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Oyunculuğunu reklam filminde de gösterdi

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Oyunculuğunu reklam filminde de gösterdi
​​​​​​​Bugüne kadar yer aldığı projelerde sergilediği başarılı performansıyla isminden sıkça söz ettiren Mustafa Heper, bir zeytinyağı markasının reklam filmi için kamera karşısına geçti.

“Zeytin Ana” reklam filminde Vahdet Çakar, Metin Yıldırım, Nilüfer Kurt, Kadir Gültekin ve Ece Baykal gibi bir birinden başarılı isimlerle kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu Mustafa Heper, usta oyuncular gibi rolünü başarıyla canlandırarak, çok sevdiği oyunculukta, hedefine emin adımlarla ilerliyor.

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Çok keyifli geçen çekimlerde, daha önce bir sinema filminde birlikte çalıştığı eski dostlarıyla bir araya gelip hasret gideren Mustafa Heper, ilk reklam filmi olmasına rağmen, sergilediği başarılı performansıyla hem rol arkadaşlarından, hemde reklam filminin yönetmeni İhsan Taş Taş’tan tam not aldı.

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