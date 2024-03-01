OT DERGİ, yeni sayısıyla Mart ayı süresince kitabevleri, marketler ve bayilerde!

Edebiyattan mizaha, futboldan siyasete, sokaktan müziğe, hayata dair her şeyi içinde barındıran; Türkiye’nin önde gelen yazarlarını, edebiyatçılarını ve çizerlerini bir araya getiren OT Dergi, The Truman Show filminden sahnelerin resmedildiği kapak tasarımıyla okurlarını karşılıyor. Derginin bu ayki arka kapağında ise yakın zamanda yitirdiğimiz, edebiyatımızın önemli isimlerinden Füruzan’a yer veriliyor.

Prof. Dr. Sinan Canan, “Truman Gösterisinde Bir Yerlerde” yazısıyla kapak konusu filmden yola çıkarak insanın yaşamdaki rolünü sorgularken; dergimiz yazarlarından İlker Kocael ise Fransız düşünür ve sosyolog Jean Baudrillard’ın simülasyon kuramını ele aldığı yazısıyla Matrix ve The Truman Show filmlerinden örneklerle “Gerçek dünya diye bildiğimiz dünyanın bir simülasyondan ibaret olmadığına yüzde yüz emin olabilir miyiz?” sorusuna yanıt arıyor.

Bahar Eriş’in “Özgürlüğü Çalınan Bir Dâhi: Nergis Muhammedi” yazısı, Türkân Şoray, Yıldız Tilbe, Nur Sürer gibi değerli kadın sanatçılarımızın 8 Mart’la ilgili görüşlerine yer verilen 8 Mart sayfası, Işıl Cinmen'in gazeteci Pınar Çelikel'in kadın öykülerinden oluşan yeni kitabıyla ilgili "Farklı Zamanların ve Coğrafyaların Kadınları" söyleşisi, Gülşen İşeri'nin kadın tarım işçilerinin hayatlarından kesitlere yer verdiği "İşçilerin Hikâyeleri" dosyası ve oyuncu Canan Maktal'ın İngiltere Kraliçesi Victoria'yı ele aldığı "Kadın Hikâyeleri" köşesi Mart ayına özel içerikler olarak öne çıkıyor.

Yazar Ahmet Ümit ile Eyüphan Erkul'un keyifli edebiyat sohbeti her ay olduğu gibi bu ay da devam ediyor. Sıddık Akbayır, yakın zamanda gündeme gelen edebiyatımızda intihal konusu ekseninde, birbirine aşırı derecede benzeyen şiirlerin dizelerini ve şairlerini masaya yatırıyor. Selçuk Altun "Kitap İçin" köşesinde edebiyatla ilgili yorumlarını madde madde sıralamaya devam ederken; genç yazar Mert Bekçi, yapay zekânın kitap yazıp yazamayacağıyla ilgili düşüncelerini paylaşıyor. Yalın Alpay ise bu ayki yazısında “Duygularımız Neden Bu kadar Değişken?” Konusuna açıklık getiriyor. Gazeteci Rabia Çetin 6 Şubat 2023 Depremi’nde ağır bir yıkım ve can kaybı yaşamış Adıyamanlı iki babanın hikâyesini anlatıyor.

Hüsnü Arkan'ın piyanist Dengin Ceyhan'la hazırladığı "Kırk Yıl Sonra-Şiirlerden Şarkılar" albümü, modern Kürt müziğinin önemli temsilcilerinden Mehmet Atlı’nın dergimizi ziyareti, şarkı sözlerinde şiir ve yazarlara bolca gönderme yapan ‘rap müziğin genç isimlerinden Çağrı Sinci röportajı bu ayın müzik dolu sayfalarından.

Meltem Yılmazkaya, Orhan Murat Bahtiyar, İlkay Yıldız, Alican Ökmen, Çağıl Yaman öyküleriyle; Haydar Ergülen, Ferhat Uludere, Mesud Topal, Abdulmelik Şahin, Cem Temuroğlu, Dündar Hızal yazı ve şiirleriyle Mart sayısında yer alan isimlerden. Ayrıca her zaman olduğu gibi birbirinden güzel birçok illüstrasyon ve karikatür bu sayıda okurları bekliyor.

Kült filmlerden replikler ve illüstrasyonlardan oluşan pola kart hediyesiyle OT Dergi’nin Mart sayısı tüm Türkiye’de; kitabevleri, marketler ve gazete&dergi bulunan her yerde! Keyifli okumalar...