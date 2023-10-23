MSG'den Konser İptallerine Tepki

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği, bağımsızlık mücadelesi veren tüm devletler için umut kaynağı olan 100. yıl kutlamalarının, hem Avrupa hem de Asya'nın birer parçası olan ülkemiz için ayrı bir öneme sahip olduğu ifade edilerek, konserlerin iptal edilmemesini istedi.

MSG'den yapılan yazılı açıklama şöyle;

İçinde bulunduğumuz coğrafya bir kez daha büyük bir trajedi ile karşı karşıya. Sivillere yönelik insanlık dışı saldırılar karşısında büyük bir üzüntü yaşıyor ve endişe duyuyoruz.

100’üncü yıl kutlaması bağımsızlık savaşı veren tüm ülkeler için de bir umut ışığıdır

“Yurtta sulh cihanda sulh” ilkesini şiar edinmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutladığı günlerde, dört bir yanımızda yaşananlar hepimizi derinden yaralıyor, sarsıyor. Ancak, tam da bu nedenle hem Avrupa’nın hem de Asya’nın bir parçası olarak güçlü, bağımsız, laik bir Cumhuriyet kurmuş ve bu günlere gelmiş olmanın değerini biliyor, 100’üncü yılımızın gurur ve coşku ile kutlanmasının çok büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Ayrıca 100’üncü yıl kutlamasının bağımsızlık savaşı veren tüm ülkeler için de bir umut ışığı olduğuna inanıyoruz.

Müzik acıları, kayıpları, yaşamı aynı anda paylaştığımız tek araçtır

Ülkemizde sıklıkla sadece bir eğlence aracı olması yanılgısına düşülse de bilinmelidir ki; müzik bir milletin kültürel mirasının, birlikteliğinin en önemli yapı taşlarından biri olmasının yanı sıra, binlerce müzik emekçisinin de tek geçim kaynağıdır. Ve yine müzik, farklılıklarımıza rağmen acıları, mutlulukları, yaşamı, kayıpları aynı anda paylaşabildiğimiz yegane araçlardandır.

100’üncü yılımızı hiçbir etkinlik iptal edilmeden doyasıya kutlamak ve korumak; Cumhuriyetimize canı pahasına sahip çıkmış herkese ve kurucularımıza karşı olan borcumuzdur.