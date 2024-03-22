maNga’dan 3 şarkıya tek klip

Türk alternatif rock müziğinin MTV ödüllü, Eurovision ikincisi grubu maNga 20 yıldır bu tarzın öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Bugüne dek 6 albüm ve 8 single’a imza atan grubun yeni albümü ‘Antroposen 002’deki üç şarkı birden kliplendi. ‘Mezarlar Yükseldi’, ‘Ben’ ve ‘6000 Years Ago’ şarkılarına film tadında tek bir klip çekildi.

‘Antroposen 002’ dünyasında yer alan 3 şarkının ardı ardına yer aldığı video klip Türkiye'de ilk kez, dünyada da sayılı kez denenmiş olan bir teknikle gerçek zamanlı animasyon kayıtlarından oluşuyor. Dünyanın en önemli oyun motorlarından birisi olan ‘Unreal Engine’ teknolojisinin de kullanıldığı video klibin hikayesi grubun solisti Ferman Akgül’e ait.

Pancake Stüdyoları, maNga ve DMC iş birliğinde çekilen, 10 dakikalık bir kısa film niteliği taşıyan klip için maNga sahnesi ilk defa stüdyo ortamında, uzaktan kumanda ile hareketi sağlanabilen ve kameralar ile senkronize olan, pistonlu bir platform üstüne kuruldu. Hazırlık süreci 6 ay süren klibin bütçesi ise 3 milyon TL.

Yönetmenler Ferman Akgül, Doğan Sarıgüzel ve Adem Doğan ile Pancake ekibinin vizyonu birleşince ortaya maNga'nın Antroposen çağını kusursuz bir şekilde anlatan bir dünya çıktı. Klipteki 3D figürlerin hareketlerini ‘motion track’ teknolojisi kullanarak dans sanatçısı Demet Ulusoy belirledi.

Bir kısa film tadında 9 dakikadan oluşan klip maNga’nın YouTube kanalında yayında.