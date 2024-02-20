Kusur ve Melis Gürsel’in Solo Resim&Heykel Sergisi Açıldı

Sanatçı Melis Gürsel’in “KUSUR” isimli solo resim ve heykel sergisi 17 Şubat 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı, soyut ve ekspresyonist portre tarzını yansıttığı çalışmalarında çevreye duyarlı materyallerde kullanmaktadır. Gürsel; altın yaprak, sim, kurutulmuş kahve gibi malzemeleri geri dönüştürülebilir kağıt, karton ve tahta gibi materyallerle bütünleştirdiği 53 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Gürsel “Kusur” isimli sergisi hakkındaki düşüncelerini;

“Cinsiyet, fırsat eşitsizliğine meydan okumak, kapsayıcı ve çeşitlilik içeren alanları teşvik etmek, icra ettiğim resimlerin temel taşları. Son dönem çalışmalarımda, "Çeneye Bağlanan Kırmızı Eşarp" temasını işliyor, toplumda kendilerini ifade etmelerine izin verilmeyen kadın ve erkekleri simgeliyorum. Yanı sıra, bilinçli kusur, yani “çatlak” bırakılmış heykel mask ve büstlerimi, boşluklarında çiçek çıkartacak şekilde tasarlıyor, ifade özgürlüğü için bir araç olarak kullanılıyorum. Kusur, hepimizin paylaştığı bir hazine. Onu özünde arayanlar için eksiklik değil, aksine nefsi emareden ayrılışın kapısıdır. Sanatın her dalındaki çatlaklarda, kendinize dair bir parça bulabilmeniz dileklerimle. “ sözleriyle ifade etti.

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ise;

“Evrim Sanat Galerisi’nde, Sanatçı Melis Gürsel’in eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Sanatçının, 53 adet resim ve heykel çalışmalarından oluşan “Kusur” koleksiyonunun yer aldığı sergiye sanatseverleri bekliyoruz.” dedi.

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 1 Mart 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.