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Kiramana rolü ile devleşen kadın “BETİGÜL CEYLAN”

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Kiramana rolü ile devleşen kadın “BETİGÜL CEYLAN”
TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu “Tabii” nin orjinal dizisi Mevlana’da Kiramana rolündeki Betigül Ceylan oyunculuğu ile göz dolduruyor.

2. sezonu yakında başlayacak olan dizide Mevlana’nın çocuklarının süt annesi, evin mutfağını yöneten, Kirra Hatununun baş yardımcısı ve Mevlana’nın en çok güvendiği kişilerin başında gelen “Kiramana” rolündeki Betigül Ceylan, son dönemde dizi ve sinema sektöründeki yükselişi dikkat çekmekte.

Ardı ardına çektiği dizi ve sinema filmlerinde birbirinden farklı karakterleri başarı ile oynayan sanatçı yakın zamanda oldukça sürpriz bir proje ile karşımızda olacak…

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