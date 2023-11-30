Kiramana rolü ile devleşen kadın “BETİGÜL CEYLAN”

2. sezonu yakında başlayacak olan dizide Mevlana’nın çocuklarının süt annesi, evin mutfağını yöneten, Kirra Hatununun baş yardımcısı ve Mevlana’nın en çok güvendiği kişilerin başında gelen “Kiramana” rolündeki Betigül Ceylan, son dönemde dizi ve sinema sektöründeki yükselişi dikkat çekmekte.

Ardı ardına çektiği dizi ve sinema filmlerinde birbirinden farklı karakterleri başarı ile oynayan sanatçı yakın zamanda oldukça sürpriz bir proje ile karşımızda olacak…