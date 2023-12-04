İstanbul Modern Mağaza’da Tasarım Buluşmaları

Türkiye’deki tasarım kültürüne katkıda bulunma hedefiyle tasarımcıların yer aldığı bir platform olarak konumlanan İstanbul Modern Mağaza, yerli ve uluslararası pek çok tasarımcı ve markaya ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Modern Mağaza ve Les Benjamins işbirliğinde üretilen koleksiyonun yaratım süreci, tasarım buluşmasında ele alınıyor. Les Benjamins Kreatif Direktörü Bünyamin Aydın ve video sanatçısı Dinçer İşgel, İstanbul Modern Mağaza Kreatif Direktörü Doğanberk Demir ile 4 Aralık’ta müzede bir araya geliyor.

Müze mağazasında sanatseverlerle buluşan tasarım seçkisini Türkiye’den tasarımcılar ile uluslararası güncel tasarım ürünleri ve tasarım klasiklerinden oluşturduklarına dikkat çeken Demir, “Seçkideki tasarımcı ve markaların müze koleksiyonundan ilham alan mağazaya özel üretimleri işbirliklerine dönüştü. Mağaza koleksiyonunu işbirlikleri ile genişleterek kapsayıcı bir yaklaşım geliştirdik. Yapıt baskılı ürünlerin yanı sıra farklı arka planlardan tasarımcıların dahil olduğu özgün ürünler çıkarmayı önemsedik. Les Benjamins işbirliğinde çıkardığımız Istanbul Now sloganlı ürünler ve kaykaylar güncel sokak giyimine referans veriyor” dedi.

Tarih: 4 Aralık 2023, Pazartesi

Mekân: İstanbul Modern Oditoryum

Saat: 15.00–17.00