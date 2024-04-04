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İbrahim Savcı Fransız Sineması'nda!

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İbrahim Savcı Fransız Sineması'nda!
Özellikle aksiyon filmlerinin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan başarılı oyuncu İbrahim Savcı, sinema filmi için Dünya starları menajeri Don Kerry, tarafından Fransa’ya davet edildi.

Önümüzdeki aylarda Fransa’da çekimleri gerçekleşecek olan ve birçok ünlü yabancı oyuncunun yer alacağı filmde genç oyuncu İbrahim Savcı, yine aksiyon sahneleriyle göz dolduracak. İlk kez yurt dışında bir filmde oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Savcı, ’Dünyaca ünü oyuncuların yer alacağı aksiyon dolu sinema filminde yer alacağım için çok mutluyum. Filmde mafya babasının yardımcısı rolünde yer alacağım’ dedi.

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