Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yıla özel bölümü “İnsanlık Onuru” seçkisinde; Mélanie Trugeon’un Kubra, Justine Martin’in Vaha (Oasis) ve Santiago Zermeño’nun Sessizliği Gör (Regard Silence) filmleri Goethe Institut Ankara’da sinemaseverlerle buluştu.

Toplumun parçası olan her bir bireyin ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlardaki eşit ve özgür erişim hakkına odaklanan seçkinin gösteriminden sonra, Herkes İçin İnsan Hakları forumu gerçekleşti. Forumda Selen Doğan’ın (İletişimci ve Engelli Hakları Savunucusu) kolaylaştırıcılığında, Gökçer Tahincioğlu (Gazeteci), Bülent Tekin (Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı) ve izleyiciler yer aldı.

Forumun açılışın konuşmasını yapan Selen Doğan, ilk olarak kültür ve sanat etkinliklerinin insan hakları ve engellilik gibi büyük başlıklara kendi içerisinde başlık açabilmesini çok değerli bulduğunu dile getirerek, desteklenmesi ve uzun yıllar devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Doğan, konuşmasının ardından engellilerin insan haklarına dair söylemek istediklerini anlatmak üzere sözü Bülent Tekin’e bıraktı.

Konuşmasına festival ekibi ve destekçilerine teşekkür ederek başlayan Bülent Tekin, ilk olarak İnsanlık Onuru seçkisindeki filmlerin konuları hakkında konuştu. Filmlerin konularında işitme engelli bireylerin hayatlarına yer verilmesinden çok mutlu olduklarını ifade eden Tekin, erişilebilirlik sorunlarının altını çizerek, işaret dilini herkesin bilmesini gerektiğini ve her filmde işaret dili olması gerektiğini belirtti.

Forumun devamında ise söz alan işitme engelli seyirci, işitme engelli kadınların daha çok risk altında olduğundan bahsederek Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu’nun bu konu hakkındaki çalışmalarını sordu. Tekin ise işitme engelli kadınların yaşadığı sorunları yakından takip ettiklerini dile getirerek bu sorunu çözmek üzere çalışmalar sürdürdüklerini belirtti ve ardından bu konunun sürekli göz önünde bulunmasını sağlamak için gerekli şeyleri yapacaklarını ifade etti.

Başlarda ağırlıklı olarak işitme engellilerin toplumdaki erişilebilirlik ile ilgili problemlerini ve işaret dili çevirmenlerinin yeterli olmayışının konuşulduğu forumun devamında ise sözü gazeteci Gökçer Tahincioğlu alarak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilanından bugüne kadar sağladığı temel hak ve özgürlüklere dikkat çekti. Medyadaki insan hakları konularına yer verilmesinin konuşulduğu forumun devamında ise toplumun önemli bölümüne insan haklarını anlatabilmek için medyanın etkili bir araç olduğunu belirten Gökçer, beyannamenin imzalandığı günden bugüne kadarki insan hakları konularındaki eksikliklere değindi.

Engeliz Filmler Festivali 26 Ekim’e Kadar Devam Edecek

Engelsiz Filmler Festivali, Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe-Institut salonlarında 26 Ekim’e kadar izleyicilerle buluşacak. Festivalin “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise eff2023.muvi.comadresi üzerinden 26 Ekim’e kadar tüm Türkiye’de çevrim içi olarak izlenebiliyor.

Festivaldeki Tüm Gösterimler Ve Mekanlar Erişilebilir

Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile izlenebiliyor. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılacak söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi yapılacak. “Çocuklar İçin” bölümü dışındaki tüm gösterimler ve etkinlikler İngilizce olarak da takip edilebilecek.

Festivaldeki “Çocuklar İçin” bölümü hariç tüm filmler Turkcell Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sesli betimlemeli olarak izlenebiliyor. Ayrıca festivalin gösterim mekanları bu yıl görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımı için teknolojiler geliştiren TIME ödüllü WeWALK’un “DANIŞ” servisiyle birlikte erişilebilir hale geliyor ve görme engelli katılımcılar profesyonel asistanlara bağlanarak görüntülü destek ile yönlendirme alabiliyor.