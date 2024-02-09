Hakan Kaya’nın ilki “Ne Olur Bak Bana’’ oldu!

Esas mesleği olan uçuş mühendisliğinin yanı sıra televizyon programcılığı kimliğine ek olarak küçük yaşlardan beri gönül verdiği müziğe hızlı bir giriş yapan Hakan Kaya’nın söz ve müziği Nalan Tokyürek’e ait olan ilk teklisi “Ne Olur Bak Bana’’ The Dark World Production etiketi ile tüm dijital platformlarda yayına girdi.

“Ne Olur Bak Bana’’ şarkısının aranjörlüğünü ise duayen isim Suat Aydoğan yaptı.

90’lı yıllardan bu yana Nalan Tokyürek’in efsaneleşen şarkısı ile ilk çıkışını yapan Hakan Kaya, Efe Cansoy’un yönetmeliğinde hayli renkli bir de klip çekti.

‘’Ne Olur Bak Bana’’ 90’lardan günümüze tekrar gelerek, gerek aranjesiyle gerek klibi ve Kaya’nın yorumuyla yeniden dillerde olacak.