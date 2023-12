Evrim Sanat Galerisi: İstanbul'un Yeni Gözdesi

Son dönemde İstanbullu sanat izleyicisinin gözdesi haline gelen Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu ve yöneticisi Betül Ketenci ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı keyifle okuyabilirsiniz.

Uzun yıllar özel sektördeki çalışmaya hayatınızın ardından sanat galerisi kurmaya karar verdiğinizi biliyoruz. Evrim Sanat Galerisi’ni nasıl kurmaya karar verdiniz?

Aslında burası önceden özel bireylerin öncelikli tutulduğu bir sanat atölyesiydi. Ancak pandemiye denk gelmesi sebebiyle öncelikli olarak insanların sağlığını gözetmek zorundaydım. Diğer yandan kişisel olarak karma resim sergilerine katılıyordum. Bir anda kendime, “Neden olmasın ki?” dedim ve süreç böyle başladı.

Evrim Sanat Galerisi 1 yaşını geride bırakırken, İstanbul’un seçkin galerileri arasına ismini yazdırdı. Galerinizde açılacak sergileri planlarken hangi kriterleri göz önünde tutuyorsunuz?

Galerimizde açılacak sergiler için sanatçılarımızdan portfolyolarını talep ediyoruz. İncelenen portfolyo sürecinde galerimizin alanı, teması ve izleyicilerimizin keyif alabileceği kriterleri göz önünde bulunduruyoruz. Genellikte Solo ve Duo sergilere ev sahipliği yapıyoruz.

Kendiniz de resim yapıyorsunuz. Çeşitli projelere, sergilere katılıyorsunuz. Siz ressam kimliğiniz ile katıldığınız projeleri seçerken eminim belli kriterleri göz önünde tutuyorsunuz. Hem galeri sahibi hem de ressam olmanın avantajları ve dezavantajları var mı?

Ressam olarak değil, kendimi öğrenme süreci devam eden resim öğrencisi olarak görüyorum. Kriterlerim ise öğrenme sürecim ile birlikte her geçen gün gelişiyor ve değişiyor. Galeri sahibi olduktan sonra galerinin yoğunluğu ve işleyişini göz önünde bulundurarak sergilere katılma fırsatı bulamıyorum.

Evrim Sanat Galerisi’nde sadece sergiler açılmıyor. Seminer ve eğitim programlarınız da var. Biraz bu etkinlikleriniz ile ilgili detayları anlatabilir misiniz?

Tabiki. Burası çok geniş bir sanat galerisi ve sanat atölyesi. Atölyeler için ayrılmış bölümlerimiz bulunuyor. Burada şu an mozaik, resim ve sumi-e atölyeleri yapılıyor. Her atölyenin kendi günü var. Aynı zamanda salı günleri ziyarete kapalıyız ancak 15 kişilik sulu boya atölyemiz çalışmalarını yapıyor. Bunun dışında geçtiğimiz sezon “Sanat Tarihi ile Psikanaliz ve Sanat Semineri” ’ne ev sahipliği yaptık. İnsanlar iş ve hayat yoğunluğundan kendilerine vakit ayıramıyorlar. Bunun için mesai saatlerinden sonra ya da hafta sonu olacak şekilde şu an için 8 haftalık Sanat Tarihi ve 1 günlük “Renklerle İmge” ve Algı workshoplarımızın hazırlığı devam ediyor.

Her galerinin sanatsal anlamda bir tarzı, sanatçı seçimleri vardır. Evrim Sanat Galerisi’nin bu konudaki çizgisi nasıl?

Galerimizde çağdaş figüratif ve soyut çalışmalara yer veriyoruz. Güzel Sanatlar mezunu genç sanatçı arkadaşlara da galerimiz açık. Yani çizgimiz tamamen soyut ve figüratif diye sert bir ilkeye dayalı değil.

Türkiye’nin gündemi son dönemlerde depremler, seçimler, ekonomik dalgalanmalar v.s. gibi birçok değişiyor. Bu süreçler sanat koleksiyonerlerinin davranışlarına nasıl yansıdı? Evrim Sanat Galerisi olarak siz nasıl bir gözleme sahipsiniz?

Ekonomik süreçler hepimizi etkiliyor ne yazık ki… En yakın süreçteki gözlemlerimden bahsedecek olursam, yaşanan üzücü deprem sonrası sanat koleksiyonerleri bu konuda gerçekten çok duyarlı davrandılar diyebilirim. Birçok sanat galerisi gibi Evrim Sanat Galerisi olarak biz de bir Online Dayanışma Sergisi düzenledik. Sanatçılarımızdan koleksiyonerlere, ekibimizden sanatseverlere çok güzel bir dayanışma ve yardımlaşma gerçekleşti. Destekte bulunan herkese tekrar teşekkür ediyorum.

Evrim Sanat Galeri’si ile ilgili ileriye dönük planlarınız nasıl?

Şu an için çok yeni bir sanat galerisiyiz. İleriye dönük fuarlarda yer alma ve online sergiler açma planlarımız mevcut ancak bunlar için biraz zamana, gelişmeye ve büyümeye ihtiyacımız var.