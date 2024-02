Deniz Kireç’in Seascapes-II Sergisi Açıldı

Sergide yer alan eserlerde sanatçının adını taşıyan Deniz adını taşıyan figürlerle semboller kullanmaktadır. Balıklar, girdaplar ve bitkiler gibi semboller, sezgisel ve dışavurumcu bir yaklaşımla bilinçdışı ifadeler olarak resmedilmiş.

Sanatçı Deniz Kireç, sergide yer alan eserleri ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade ediyor.: ”Sezgisel ve dışavurumcu bir sanat anlayışına sahibim dolayısıyla tuvallerimde bilinçdışı figürler canlanıyor. İsmim olan Deniz’e ait figürleri temsil eden simgelerde kompozisyonlarımda yerlerini alıyorlar. Balıklar, girdaplar, yosunlar v.s. gibi. Eserlerimde altın varak kullanıyorum. Jung’a göre “Ruh” dairesel bir formda tasvir edilmektedir. Bundan ilham alarak çalışmalarımda, altın daire ile yaşayan canlıların ruhlarını simgeselleştiriyor ve ruhun ne kadar değerli olduğuna vurgu yapıyorum. Eserlerimdeki düşsel ve içsel yolculuğumu paylaşmak üzere sanatseverleri sergime bekliyorum.”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Lisans eğitimi alan Deniz Kireç, New York Parsons School of Design’da Tasarım ve Teknoloji Bölümü’nde Yüksek Lisans’ını tamamladı. New York’da Universal Buzz, iConcept ve Dolphin Organization firmalarında tasarımcı olarak görev aldı. Ürün ve grafik tasarımından video enstalasyonu ve illüstrasyona uzanan bir yelpazede çalışmalar yaptı. Enstalasyon çalışması Chelsea Art Museum’da sergilenirken hazırladığı belgesel ise New York, Washington D.C. ve Los Angeles’da gösterime girdi. 2009 yılında İstanbul’a döndü ve Arel Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2011 yılında ise kendi atölyesini açarak öğrencilerle sanat, tasarım ve mimarlık okullarına başvurmaları için portfolyo çalışmalarına başladı. 2019 yılında Işık Üniversitesi Sanat Bilimi bölümünde Doktora çalışmasını tamamladı. Doktora tezinde ortaöğretim öğrencilerinin ruh sağlığı belirtilerini gözlemlemeye yönelik bir model tasarısı geliştirdi. Tasarım ile ilgili yazıları 2002 yılından bu yana art+decor, Digital Arts gibi çeşitli dergilerde, sanat üzerine makaleleri ise uluslararası hakemli dergilerde yayınlandı. Kireç, kişisel sanat çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde halen sürdürmektedir.

Sergi, Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 19 Şubat 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi Galeri Maltepe

Adres: Gülsuyu Mahallesi Nar Sokak E-5 Yanyol Maltepe/İstanbul (Gülsuyu Metro Durağı)

Tel.: (0216) 589 36 00