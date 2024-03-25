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Dengeler: Biri Olmak'ta Cihangir Ceyhan başrolde

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Dengeler: Biri Olmak'ta Cihangir Ceyhan başrolde
Cihangir Ceyhan’ın başrolünde olduğu “Dengeler: Biri Olmak” çok yakında GAİN’de başlıyor...

GAİN’in yeni dizisi “Dengeler: Biri Olmak”ın teaser’ı yayınlandı. Dizi çok yakında GAİN izleyicisiyle buluşacak...

GAİN’in uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi “Dengeler: Biri Olmak” için geri sayım başladı. Başrolünü Cihangir Ceyhan’ın üstlendiği, zengin kadrosuyla ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken dizinin teaser’ı yayınlandı.

Aksiyon sahnelerindeki performansıyla dikkat çeken Cihangir Ceyhan, dizide yaşadıkları sonucunda gayrimeşru dünyaya çekilen Ferit Kamacı’ya hayat veriyor.

Çocukluğundan beri bambaşka bir hayatın hayaliyle yaşan Ferit, kendisini adım adım suç, şiddet, hırs ve intikam dolu bir dünyanın içinde bulur. Gerçekleşmemiş ihtimallerle birlikte çocuk ruhunu ve naifliğini de arkasında bırakmak zorunda kalan Ferit, “biri olma” yolunda çok şey feda eder.

Inter Yapım imzalı “Dengeler: Biri Olmak”, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Cihangir Ceyhan’ın yanı sıra Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Savaş Satış, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu, Gurur Çiçekoğlu, Zamire Zeynep Özdemir, Mücahit Koçak, Canan Ürekil ve Ersin Olgaç gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir’in oturduğu “Dengeler: Biri Olmak”ın senaryosunda ise Sarp Kalfaoğlu imzası bulunuyor.

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