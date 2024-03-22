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Cazcı İrem Derici

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Cazcı İrem Derici
Türkçe pop müziğin güçlü ve özgün sesi İrem Derici yeni şarkısı ‘Milyonda Bir’ ile ters köşe yapıyor ve dinleyicilerinin karşısında caz tınıları taşıyan bir tekli ile çıktı. ‘Milyonda Bir’ yayında!

İrem Derici bir ay önce çıkardığı ‘Delil’ ile listelerin üst sırasında yer almaya devam ederken arayı açmadan yepyeni bir tekli yayınlıyor. Müzikte daima yeni ufukların keşfine çıkan İrem Derici şimdi de bambaşka sularda bir yolculuğa çıkıyor ve dinleyicilerini cazla buluşturuyor. Derici ‘Milyonda Bir’ adlı yeni teklisinde sevenlerini şaşırtacak bir tarzla karşımızda.

Sözü ve müziği Genco Ecer'e, aranjesi ise Genco Arı'ya ait olan ‘Milyonda Bir’, aşka ve tutkuya dair duygusal bir hikâyeyi anlatıyor. İrem Derici'nin güçlü yorumu ve üflemeli enstrümanlarla yaylı çalgıların uyumu ‘Milyonda Bir’i etkileyici bir caz deneyimine dönüştürüyor. Modern pop tınılarını caz ile ustalıkla harmanlayan şarkı, her iki tarzın da dinleyicilerini cezbedecek bir sound’a sahip.

Gökhan Fırat yönetmenliğinde çekilen klipte ise şarkının duygusal atmosferi görsel bir şölene dönüşüyor. İrem Derici'nin etkileyici performansı ve klipteki sanatsal dokunuş ‘Milyonda Bir’i daha da özel kılıyor. ‘Milyonda Bir’ DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda, klibi ise Netd Youtube kanalında!

Kaynak:Haber Kaynağı

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