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Çarpıcı Kadınların Hayat Öyküleri

Yayınlanma:
Çarpıcı Kadınların Hayat Öyküleri
Melda Davran’ın “Kalbinin Rotasındaki Kadınlar “adlı kitabı yayımlandı. Kitapta kimler yok ki..

Türkiye'nin ilk dublaj sanatçılarından Adalet Cimcoz, dramını neşesiyle örten Adile Naşit, "Ben modayı taklit etmem, yaratırım," diyen Alev Ebuzziya, ilk kadın parti genel başkanı Behice Boran, hastaneler kuran Bezm-i Âlem Sultan, rehberi "Küçük Prens" olan filozof İoanna Kuçuradi ve diğerleri… Türkiye'nin farklı dönemlerinden, toplumun farklı katmanlarından gelseler de kendilerine dayatılanları değil, kalplerinin sesini dinlemeyi tercih eden kırk bir kadının çarpıcı hayat öyküleri ülkenin yakın tarihine ışık tutarken kendi yolunda ilerlemek isteyenlere ilham oluyor.

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