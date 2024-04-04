BKM'den Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

BKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dünyanın en büyük kukla gösterilerinden biri olan Dragons and Mythical Beasts’i Türkiye’ye getiriyor. Ejderhalar, mistik ve bir o kadar da sevimli canavalar Maximum Uniq Hall sahnesinde seyircileri eşi benzeri görülmemiş bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Çocuklar ve ebeveynler için keyifli anların yaşanacağı ‘Dragons and Mythical Beasts’ gösterisinde fantastik bir dünyanın kapıları aralanacak. İngiltere tiyatrosunun en önemli ödüllerinden biri olan Olivier Ödülü adayı olan şov, mitolojik hikayeleri büyüleyici bir atmosferle çocukların beğenisine sunuyor.

Heyecan, aksiyon, eğlence, gizem ve sırlarla dolu şov çocuklar ve ailelerini bir dünya gezisine çıkarıyor. Devasa taş trol, gizemli Indrik, görkemli Griffin, tekboynuzlu at, diş perisi ve ejderha gibi birçok kukla çocukların hayal gücünü geliştirecek, fantastik hikayeler ile tanıştıracak.

Dragons and Mythical Beats, 19-23 Nisan tarihleri arasında 10 farklı gösteri ile Maximum Uniq Hall’de olacak.

Gösteri Tarihleri

Tarih: 19 Nisan Cuma

Saat 19.30

Tarih: 20 Nisan Cumartesi

Saat: 13.00, 16.00, 19.00

Tarih: 21 Nisan Pazar

Saat: 13.00, 16.00

Tarih: 22 Nisan Pazartesi

Saat: 19.30

Tarih: 23 Nisan Salı

Saat: 13.00, 16.00, 19.00