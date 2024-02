BBT’den yeni bir oyun: ‘Özgürlük Ateşi’

Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın (BBT), Cumhuriyetimizin ilk asrını Aytekin Özen'in yönettiği “Özgürlük Ateşi” adlı tiyatro oyunuyla taçlandırıyor. Aytekin Özen yıllarını tiyatroya adamış bir sanatçı. Üretmekten hiç vazgeçmeyen Özen, yeni oyun ile karşımıza çıkıyor. Özen’in yazdığı, yönettiği ve oynadığı “Özgürlük Ateşi” adlı oyunda, Sevgi Gemici, Arda Akyüz, Alper Altuner, Burç Ara, Can Esmeray, Doğuş Can Uzun, Murat Şenol, Eda Özdemir, Özge Çatak, Ercan Koçak rol alıyor. Aytekin Özen oyunla ilgili şunları söyledi; “Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlama hazırlıkları çerçevesinde, bir Cumhuriyet insanı olarak bu eşsiz benzersiz asırlık coşkunun, heyecanın bir tarafında biz de Bakırköy Belediye Tiyatrosu olarak bulunalım istedik. Genel Sanat Yönetmenimiz Turgay Kantürk ve yönetim kurulu bana teklifte bulundu. Ben önce çekindim yapabilir miyim diye. Korktum açıkçası, ürktüm. Çünkü çok büyük anlamlar yüklü bir proje. Cumhuriyetin 100. yılı olması, hem konunun içeriği hem de sanatsal boyutunu düşününce soluğu kesiliyor insanın. Bu tarz çalışmalar yapmıştım aslında. Kurumdaki görevlerimin yanı sıra “sosyal sorumluluk projeleri” adı altında yıllardır Hava Harp Okulu’nda, sivil toplum kuruluşlarında, bir sürü projede çalıştım, elimde zengin bir kaynak vardı. Onları taradım, derledim, toparladım. Özgürlük Ateşi diye bir metin çıktı ortaya. Oyunu anlatacak olursak... Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ölüm fermanı gibi olan Mondros Antlaşması’na Anadolu insanının özgür yüreği doğal olarak tepki gösteriyor. Özellikle Trabzon’da, Karadeniz kıyılarında isyanlar çıkıyor. İngiliz hükümeti bu isyanların bastırılması için İstanbul saray hükümetine sert bir ültimatom veriyor. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları önce Samsun’da ardından Amasya’da halkla temaslar kuruyor ve Amasya Tamimi’ni tüm dünyaya duyuruyor. Sivas ve Erzurum kongreleri sonrası Ankara’da Meclis ve Kuvayı Milliye kuruluyor, ardından da Milli Mücadele’yle vatan düşmanlardan temizleniyor. Anadolu’nun sevdalı yüreği özgür artık. Kendi türküsünü söyleyebilecek. Sonra Cumhuriyet ilan edilecek. Cumhuriyet ilan edildiğinde ülke ne durumda? Ülkenin heryeri yıkık dökük. İnsanımız yılgın, fakir, hastalıktan kırılıyor. Eğitim yok, para yok, hiçbir şey yok. Tam bir felaket! Cumhurbaşkanı Atatürk’ün hedefi: Doğu ve Batı kültürüne hâkim olan, çağdaş, sosyal yaşamın her alanındaki sorunlara, aklın ve bilimin ışık tuttuğu yolda çözüm arama anlayışını ülkeye kazandırmaktı ve yaptı. Nasıl yaptığı da oyunumuzun konusu.

SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE

Konu, tarihsel kutsallığı bakımından hepimizin ortak değerlerini oluşturuyor. Oyun metnine bakarken: Ulusal kahramanlarımızı bir rol yapmak telaşı içinde dolaştırarak rastlantısal bir anlatımı hedeflemek mi olmalı? Yoksa olayın özünü kavrayıp, onu hiç sağa sola yalpalamadan, anladığımız ve hissettiğimiz anlağın belleklerimizdeki alanlarını ve derinliklerini kullanarak yalın, sade, duyuların doğal tınısını bozmadan mı oynamak? Rol yapmaya, rolleri benzetmeye, rolün içine girip orada bocalamaya hiç gerek yok. Bu bir tiyatro oyunundan öte, saygı duruşu niteliğinde bir anlatı.”

Galaya katılanlar arasında olan usta oyuncu Cihat Tamer'e tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi...