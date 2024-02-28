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Baba-kız aynı reklamda

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Baba-kız aynı reklamda
Sağlık sektöründe fırtına gibi esen, ünlülerin doktoru Kemal Kaya, kızı Armina Su Kaya ile birlikte bir zeytinyağı markasının reklam filmi için kamera karşısına geçti.

“Zeytin Ana” reklam filminde Vahdet Çakar, Metin Yıldırım, Nilüfer Kurt, Kadir Gültekin ve Ece Baykal gibi bir birinden başarılı isimlerle kamera karşısına geçen Kemal Kaya, ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen rolünü layıkıyla yaparak, hem rol arkadaşlarından, hemde reklam filminin yönetmeni İhsan Taş’tan tam not aldı.

Çok keyifli geçen çekimlerde, daha önce Tv Dizilerinde ve Sinema filmlerinde izlediği sanatçılarla aynı reklam filminde oynamanın heyecanını yaşayan Kemal Kaya, sağlık sektöründe olduğu gibi, oyunculukta da başarılı olabileceğini kanıtladı.

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