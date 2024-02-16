Ayşegül Asar, yeni filmiyle iddialı geliyor

Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin, Ferit Aktuğ ve Burak Sevinç başta olmak üzere bir çok ünlü isimlerin yer aldığı filmde Nevin karakterini başarıyla canlandıran güzel oyuncu Ayşegül Asar, sergilediği başarılı oyunculuğuyla olduğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Çok güzel bir film ortaya çıktığını belirten güzel oyuncu Ayşegül Asar “Bu filmi izleyen herkes kendinden bir şeyler bulabilecek” dedi. Asar, “Çok büyük emeklerle çekildi filmimiz. Berton Medya ailesi olarak herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdiden bol gişeler diliyorum.” diye konuştu.