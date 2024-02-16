  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Ayşegül Asar, yeni filmiyle iddialı geliyor

Ayşegül Asar, yeni filmiyle iddialı geliyor

Yayınlanma:
Ayşegül Asar, yeni filmiyle iddialı geliyor
Daha önce “Mahallenin Muhtarları” dizisinde canlandırdığı İrem karakteri ile sevenlerinin gönlünde taht kuran güzel oyuncu Ayşegül Asar, 16 Şubat’ta vizyona giren “Hatıran Yeter” isimli sinema filmi ile yeniden gündemde.

Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin, Ferit Aktuğ ve Burak Sevinç başta olmak üzere bir çok ünlü isimlerin yer aldığı filmde Nevin karakterini başarıyla canlandıran güzel oyuncu Ayşegül Asar, sergilediği başarılı oyunculuğuyla olduğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

aysegul-asar.jpg

Çok güzel bir film ortaya çıktığını belirten güzel oyuncu Ayşegül Asar “Bu filmi izleyen herkes kendinden bir şeyler bulabilecek” dedi. Asar, “Çok büyük emeklerle çekildi filmimiz. Berton Medya ailesi olarak herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdiden bol gişeler diliyorum.” diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Kültür-sanat
Deniz Kireç’in Seascapes-II Sergisi Açıldı
Deniz Kireç’in Seascapes-II Sergisi Açıldı
Hakan Kaya’nın ilki “Ne Olur Bak Bana’’ oldu!
Hakan Kaya’nın ilki “Ne Olur Bak Bana’’ oldu!
Renklerin Senfonisi ile Sulu Boya Rüzgarı Esti
Renklerin Senfonisi ile Sulu Boya Rüzgarı Esti
BBT’den yeni bir oyun: ‘Özgürlük Ateşi’
BBT’den yeni bir oyun: ‘Özgürlük Ateşi’
Esra Alkan'dan Kapadokya'ya Edebiyat Yolculuğu
Esra Alkan'dan Kapadokya'ya Edebiyat Yolculuğu
Mitoloji-III Sergisi ile Yeniden Renklerin İzindeyiz
Mitoloji-III Sergisi ile Yeniden Renklerin İzindeyiz
Bilge Nihan coştu, coşturdu
Bilge Nihan coştu, coşturdu