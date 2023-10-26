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​​​​​​​Aydın'dan 50 bin kişi Aşık Veysel'i andı!

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​​​​​​​Aydın'dan 50 bin kişi Aşık Veysel'i andı!
Aşık Veysel’in ölümsüz eseri “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı torunu Ezgi Arıkan ile seslendiren mAnga Aydın'da 50 bin kişinin izlediği konserde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutladı.

Aşık Veysel’in ölümsüz eseri “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı torunu Ezgi Arıkan ile seslendiren mAnga, single’ın başarısını kutlarken hız kesmeden konserlerine devam ediyor. mAnga dün akşam Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Aydınfest Gençlik Festivali’nde sahneye çıktı. 50 bin kişinin izlediği konserde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan grup “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı da söyledi.

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