Ameliyathaneden müziğe uzanan hikaye

Türkiye’nin çeşitli hastanelerinde ve son olarak 11 yıl İstanbul’da olmak üzere 21 yıl Anestezi ve Reanimasyon uzman doktoru olarak hizmet veren Elvan Elvan, müzikal kariyerindeki iddiasını da sürdürerek hem şarkı yazmaya, hem de seslendirmeye devam ediyor.

Elvan Elvan sözü ve müziği kendisine ait olan “Değer Dünyama” şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının, yaklaşan sonbaharın ahenkli renklerine eşlik eden aranjesini Faruk Paker, müzik direktörlüğünü ise Hakan Güngör üstlendi.

Uzun yıllar devam eden anestezi doktorluğunu zor ve stresli şartlarda çoğu zaman günlerce güneş görmeden çalışarak idame ettirmiş olan Elvan Elvan, bu kutsal görevi tüm zorluklarına rağmen ve çok severek yerine getirmiş olduğunu, bu süreçte de her fırsatta müziğe tutunduğunu ifade etti. Elvan Elvan, şimdilerde özel bir klinikte doktorluk görevini ve müzik kariyerini birlikte yürütüyor.

Elvan Elvan, yeni şarkısıyla ilgili duygularını ise şöyle yorumladı:

“Bazen yıllar, bazen yollar girer sevdiklerimizle aramıza... Mesafeler özlemi büyütür yüreklerde. Sabırla beklediğimiz sevdiklerimize kavuştuğumuzda ise zamanı durdurmak isteriz. Adeta dünyalar bizim olur. Beraber geçirdiğimiz anlar hiç bitmesin isteriz… Oysa ne zamanı durdurmak ne de geçmişe dönmek mümkün değil, elimizde var olan tek zaman şimdi, şu an! Sevdiklerimiz yanımızdayken onlarla geçirdiğimiz her anın, her şeyin kıymetini bilelim. Yarınları sevgiyle planlarken bugünde, anda kalalım.”

Elvan Elvan'ın yeni şarkısı “Değer Dünyama” Samuray Müzik etiketiyle ve Avrupa Müzik dağıtımıyla tüm müzik platformlarında yayında!