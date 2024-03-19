21.Vernice Sanat Fuarı’nda Türk Sanatçıların Eserleri Büyük İlgi Gördü

21.Vernice Sanat Fuarı / EuroExpoArt, 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında İtalya'nın Forli şehrinde yapıldı. İtalya'da sanatçıların bağımsız olarak katılabildiği tek fuar olması bakımından çok önemli bir yere sahip olan fuarın bu yıl 21.Edisyonu gerçekleştirildi. Ferdan Yusufi ve Gergio Bertozzi'nin yönettiği, NeoArtGallery tarafından 8. Edisyonu yapılan EuroExpoArt, fuarın içinde uluslararası sanatçılar için ayrılmış bir bölüm olarak yer aldı.

Proje yöneticiliği Günsu Saraçoğlu tarafından yürütülen “Yellow Dream Zone” isimli projede yer alan sanatçıların çalışmaları sanat izleyicinin beğenisini topladı.

21.Vernice Sanat Fuarı’nda, “Yellow Dream Zone” projesinde yer alan sanatçılar; Esma Kudar, Eduard Alan Bulut, Tuğba Küçükbahar, Yeşim Özyurtcu, Nerkiz Akcura, Betül Ketenci, Dilek Kırbıyıkoğlu, Dora, Aslıhan Çiftgül ülkemizi uluslararası sanat platformunda başarıyla temsil ettiler. Aynı zamanda Sanatçı Günsu Saraçoğlu "ReBirth" isimli sanal galerisi ve dijital çalışmalarından oluşan video sunumu ile fuarda yer aldı.

NeoArtGallery Kültür ve Sanat Derneği'nin Art Direktörü Ferdan Yusufi fuar sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

"Amacımız, İtalya'nın kültür ve ekonomi bakımından en zengin bölgesi olan Emilia Romagna'nın Forli şehrinde "Piazza dell'Artte"(Sanat Meydanı) yaratarak, birçok sanatçıya yeni yollar açıp onları İtalyan sanatseverlerle tanıştırmaktır. Her yıl fuarın yapıldığı tarihlerde şehrin merkezinde olan San Domenico Müzesi'nde İtalya'nın en önemli sergileri açılmaktadır. İtalya ve birçok ülkeden binlerce sanatseverin bu müzeyi ziyarete gelmesi fuarı canlı tutmaktadır. Zaman içinde artan İtalyan olmayan sanatçıların buradaki fuara katılımlarını arttırmıştır."

Kalabalık bir izleyici tarafından ziyaret edilen 2024 Vernice Sanat Fuarı/EuroExpoArt, bu yılda farklı uluslardan çok sayıda sanatçıyı ve eserlerini üç gün boyunca İtalyan sanatseverlerle buluşturdu.