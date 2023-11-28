20 yıl sonra gün yüzüne çıkan şarkı

Müzisyen kimliği ve şarkıları ile bir anda Türk pop müziğinde yıldızı parlayan Günce, içinde hem hasret hem de umut barındıran yeni teklisi ‘ÇÖL’ü 1 Aralık Cuma günü Garaj Müzik etiketli video klibiyle beraber tüm dijital platformlarda yayınlıyor.

Sözü ve müziği Reşit Gözdamla’ya ait şarkının düzenlemesi, kayıt ve mix’i Genco Arı tarafından yapıldı. Şarkının Bodrum'un doğal güzellikleri arasında, yalın ve çarpıcı bir dille çekilen video klibinin görüntü yönetmenliğini Murat Tuncel üstlendi.

Günce’nin kişisel yolculuğunun bu dönemine ışık tutan Çöl, ana akım sound’lardan uzak, kaliteli müziğin güçlü örneklerinden. Hit yerine gerçek bir şarkı yayınlamak istediğini dile getiren Günce, hem vokal hem de müzisyen olarak ne kadar farklı bir yolda yürümeye başladığının ilk ürününü sunuyor.