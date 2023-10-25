20.kez gerçekleştirilen Geleceğin Sineması yarışmasında finale kalan 10 proje belli oldu

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)’nın iş birliğiyle bu yıl 20. kez düzenlenen Geleceğin Sineması yarışmasında destek almaya hak kazanan isimler açıklandı. Senaryolarını kısa filme çekme hayalleri kuran 10 ismin projesi, gerçekleştirilen ana jüri toplantısının ardından belli oldu.

20 proje arasından finale kalmaya hak kazanan 10 isim, sinema yazarı Burçak Evren’in jüri başkanlığında; yönetmen Cemal Alpan, oyuncu Ece Uslu, yönetmen, akademisyen Elif Refiğ, akademisyen Okan Ormanlı, Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, ve dramaturg Volkan Yazıcı’ın yer aldığı ana jüri tarafından belirlendi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden öğrencilerin kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon türündeki projeleriyle katılım gösterdiği yarışmada Feyzi Baran’ın Abaküs, Mert Kartal’ın Bize En Uzak Hayat, Alp Kaan Akkaya’nın Boşluğun Sesi, Medine Baskın’ın Çamur, Yener Şentürk’ Evcilik, Utku Çırak’ın Kabuk, Arif Canpolat’ın Kağıdın Ritmi, Melihat Ağgül’ün Mis Gibi, Özkan Emre’nin Pamuk, Ali Baran Baz’ın Yersizyurt isimli senaryoları yirmişer bin TL maddi destek ve danışmanlık desteği almaya hak kazandı.

Yirmişer Bin TL Destek Kazanan 10 İsim Senaryosunu Filme Çekecek

20 yıldır düzenlenen Geleceğin Sineması’nda maddi destek ve danışmanlık desteği kazanarak kısa filmlerini çekecek 10 genç sinemacı arasından dereceye giren ilk üç isim, önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek ödül töreninde belli olacak.