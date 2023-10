11.Uluslararası Antakya Film Festivali’nin Basın Toplantısı Gerçekleşti

Uluslararası Antakya Film Festivali tanıtım toplantısı 5 Ekim 2023 Perşembe günü Feshane Artİstanbul’da yapıldı. Festival koordinatörü Atakan Metin’in açılış konuşmasının ardından, festival başkanı Mehmet Oflazoğlu konuklara; festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları görsel sunumlarla aktardı.

Metin “İlk defa bir festival, en konforsuz bununla beraber en iyileştirici durumu vaad ediyor”

‘Antakya Varsa Ben de Varım’ mottosuyla yapılacak festivalin hangi şartlarda gerçekleştirileceğini aktaran festival koordinatörü Atakan Metin “Festivale gelmek isteyenler öncelikle alıştıkları günlük konforlarını unutmalılar. Empatiyi yerinde yapmak için çok iyi bir fırsat. Uzaktan destek, iyi niyet gösterisi hepsi makul ancak durumu yerinde görmek isteyenler, emin olun çok farklı dönecekler kendi rutinlerine. Film festivali standartlarını elden geldiğince gerçekleştirmeye gayret ediyoruz ancak bu yıla özel Antakya’ya sanatla, sinemayla şifa olmaya çalışacağız. İlk defa bir festival, en konforsuz bununla beraber en iyileştirici durumu vaad ediyor” dedi. Metin, Kültür Bakanlığı'na, saha organizasyonunu yapan CefWorks ekibine, Antakya'ya basın ulaşımını sağlayan Datassist'e, sektörel buluşmaların öncüsü Prof Dr Emin Önder'e, su ihtiyacını karşılayan Sultan Su'ya, basın toplantısının organizasyonunu gerçekleştiren İBB yetkililerine, basın destekçileri; ekranom, diverseffect, bidolu sinema, deepdeets, bültenx, arka pencere, estyapım, world of Türkiye ve sistem9'a, festival gıda tedarikçisi Balaban Dondurma'ya ve tüm katkı verenlere teşekkür etti.

Oflazoğlu: “Film gösterimleri konteyner kentlerde ve çadır yerleşkelerinde”

Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu yaptığı konuşmada film gösterimleri ve etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi: “Filmlerimiz Koç Konteyner Kent Amfi Sahne, Koç Konteyner Kent Kongre Salonu, Dostlar Yerleşkesi / Serinyol, Zübeyde Hanım Konteyner Kent / Samandağ, Tmmob Sosyal Etkinlikler Çadırı İskenderun da gerçekleştirilecek.

Etkinlikler: "Zeynep Öykü Arp Konseri ve Uçaneller Kukla Tiyatrosu"

Etkinliklerimiz ise; Açılış töreni ve Ödül töreni Koç Konteyner Kent, Uçaneller Kukla Tiyatrosu Koç Konteyner Kent, Zeynep Öykü Arp Konseri Dostlar Yerleşkesi / Serinyol, "Senaryoda 'Tip ve Karakter' Atölyesi / Dr. Ersin Aycan (İnönü Üniversitesi radyo, televizyon ve sinema bölümü) Koç Konteyner Kent’, Teoman Kumbaracıbaşı Konseri Koç Konteyner Kent’ de yapılacaktır.

Festivalde bir ilk: “Sektörel Buluşmalar”

Festivalin 11’nci yılında ilk defa sektörel buluşmalar yapılacağını kaydeden Oflazoğlu ayrıntıları şöyle aktardı. “15 Ekim Pazar günü gerçekleşecek sektörel günlerimizi Prof Dr Emin Önder hocamızın sayesinde başlatıyoruz. ‘Ruhsal Dayanıklılık ve Sosyal Destek’ Etkinliği alt teması ile gerçekleşecek günümüzde izleyicilerimizi Koç Konteyner Kent’e bekliyoruz.”

Sektörel Buluşmalar

"Ruhsal Dayanıklılık ve Sosyal Destek" Etkinliği

Koç Konteyner Kent

13.00 Panel: "Vicdan Bazen Sızlar"

Oturum Başkanı: Prof Dr M. Emin Önder

Benlik ve üstbenlik arasında vicdan azabı/Dr. İshak Sayğılı

Saldırganlık ve vicdan/Dr Arzu Erkan

Ahlak ve vicdan/Dr Hira Selma Kalkan

Edebiyat ve vicdan/Yaşar Akdemir

Sinema ve vicdan/Dr Begüm Sayğılı

15.00 Söyleşi: "Bir role vicdanla yaklaşmak"

Nurhan Özenen

Tilbe Saran

17.00 Film Gösterimi "12"

Yönetmen Nikita Mihalkov 2007

18.00 Film Değerlendirmesi "Vicdan Etkilenir mi?"

Oturum Başkanı: Dr Caner Fidaner

Dr. Serpil Yandı Vargel

Burcu Kurtiş

Günol Tonbul

Nilay Erdönmez

21.00 Konser

Ece O. Şirin

Oflazoğlu: “Türk sinemasının Dünya sinemasıyla aynı kulvarda”

Antakya Film Festivali olarak Türk sinemasının Dünya sinemasıyla aynı kulvarda olduğuna inandığımız için listeleri birleştirme kararı aldık diyen Mehmet Oflazoğlu film kategorilerini ve sayılarını şöyle açıkladı:

Kategoriler:

Uzun Metraj Film – 15 film

Belgesel Film – 20 film

Belgesel Kısa Film – 15 film

Kısa Kurmaca Film – 22 film

Öğrenci Kısa Kurmaca Film – 9 film

Animasyon Kısa Film – 5 film

Deneysel Kısa Film – 5 film

Onur Ödülleri 'Orhonsay' ve 'Taş’a

Festival bu yıl ‘Onur Ödülü’nü; Türk Sineması’na verdiği katkı, kadın oyunculuğunda alışılagelmişin dışında gösterdiği tavizsiz ve cesur duruşundan dolayı Meral Orhonsay’a vermeyi kararlaştırdı. ‘Sinema Emek Ödülü’ ise; gerçekleştirdiği belgesel niteliği taşıyan kaynak kitaplarıyla sinemaya kattığı eserlerden ötürü Vadullah Taş’a sunulacak. ‘Onur ve Emek Ödülleri’ festival açılış günü olan 13 Ekim günü sahiplerine takdim edilecek.

Jüriler belli oldu “Uzun Metraj Filmler jüri başkanı yönetmen Murat Şeker”

Bu yıl festivalin uzun metraj bölümünün jüri başkanlığını yönetmen Murat Şeker yapacak. Değerlendirmesi yapacak diğer üyeler ise şöyle:

Uzun Metraj

Murat Şeker Juri Başkanı

Didem Balçın

Ceylan Özgün Özçelik

Maryna Er Gorbach

Kida Khodr Ramadan

Terry Chor

Laura Lehmus

Valerie Bert

Kamran Rasoolzadeh

Kısa Metraj

Ali Tanrıverdi

Tim Seyfi

Lila Gürmen

Eldiar Madakim

Fesih Alpagu

Belgesel

Hayriye Savaşçıoğlu

Atsuko Suetomi

Kadir Kaymakçı

Adzhibaev Ibadylla

Farhan Umedaly

Yeşilçam Jurisi

Mehmet Güleryüz

Burhan Gün

Çiğdem Vitrinel

Antakya 11. Uluslararası Film Festivalinin finalistleri açıklandı!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm işbirliği ile 13 - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Antakya 11. Uluslararası Film Festivali" Hatay - Antakya’da gerçekleşecek. Festivalin finalistleri ön jüri üyeleri; Yapımcı Adnan Çokadar, Yönetmen Bengisu Erkaya, Berkay Göçer, Yönetmen - Akademisyen Burak Türten, Yönetmen Ceren Şahan, Sinema Yazarı Çağatay Akarca, Yönetmen Deniz Sarıbal, Yönetmen Ferda Gürcan, Yönetmen - Akademisyen Gökçe Kaan Demirkıran, Görüntü Yönetmeni Gürel Kutlular, Yönetmen İrem Siyahgöz, Yönetmen İsmail Eser, Yönetmen İzzet Aslan, Yapımcı Levent Cengizhan, Yönetmen Mehtap Özgül, Yönetmen - Akademisyen Murat Aytaş, Yönetmen Nazmi Gülnar, Yönetmen - Akademisyen Said Tuğcu, Sinema Yazarı Seda Üsübütün, Akademisyen Sibel Tekin tarafından belirlendi. Seçici kurulda, Yönetmen Armağan Pekkaya ve Sinema Yazarı Bilgehan Aras yer aldı.

Uzun metraj, kısa film ve Belgesel film kategorilerinde Altındefne ödülünü kazanmak için yarışacak filmler ödüllerini, 19 Ekim’deki kapanış töreninde açıklanacak ve kıymetli ödüller bu seneki sahiplerini bulacak.

TÜM FİLMLER LİSTESİ

11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ - UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FIL FESTIVAL - FEATURE FILM COMPETITION

Aga / Narrative Feature / Mevlüt Taşcı / 01:40:00 / Turkey

Around the Same Table / Narrative Feature / Zeynep Üstünipek / 01:24:09 / Turkey

Ariel: Back to Buenos Aires / Narrative Feature / Alison Fairweather Murray / 01:42:00 / Argentina

A Three Storey Comedy / Narrative Feature / Sandra Mitrovic / 01:40:40 / Serbia

Dito / Narrative Feature / Takashi Yuki / 01:57:40 / Japan

Eflâtun / Cüneyt Karakuş / 01:43:00 / Turkey

Gelincik Kırmızı / Özlem Özel / 01:40:00 / Turkey

Grandson / Narrative Feature / Timur Garafutdinov / 01:19:00 / Russian

Intensive Care / Narrative Feature / Pyotr Todorovskiy / 01:43:00 / Russian

Kasha / Narrative Feature / Alexander Amirov / 01:30:00 / Russian

Push Puase / Narrative Feature / Ryoma Kosasa / 01:26:12 / Japan

Sahari / Narrative Feature / Moulay Taieb Bouhanana / 01:59:00 / Morocco

Tebessüm / Sezgin Cengiz- Şiyar Gedik / 01:31:00 / Turkey

Torn Seas / Narrative Feature / Richard Boisvert / 01:18:27 / Canada

Who We Wanted To Be / Narrative Feature / Özgür Anıl / 01:21:45 / Austria

11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ – BELGESEL FİLM YARIŞMASI

11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FILM FESTIVAL – DOCUMENTARY FEATURE FILM COMPETITION

Aar / Documentary Feature / Kuzma Vostrikov / 01:00:00 / United States

Bir Köstebeğin Yaşamı / Documentary Feature / Alihan Erbaş / 43:23:00 / Turkey

Emma / Documentary Feature / Merve Kuş Mataracı / 00:46:00 / Turkey

Finding Courage / Documentary Feature / Kay Rubacek / 01:20:47 / United States

Hatice / Documentary Feature / Murat Erün / 01:19:00 / Turkey

Ice World / Documentary Feature / Binying Qi / 01:15:40 / United States

Kaf Kaf / Documentary Feature / Metin Dağ / 01:01:00 / Turkey

Göçebe / Documentary Feature / Selim Alan / 01:00:00 / Turkey

Lost in the Darkness / Documentary Feature / Can Diker / 00:37:00 / Turkey

Most Beautiful Stranger / Documentary Feature / Yakup Uygun, Ersin Karahaliloğlu / 01:13:00 / Turkey

Northern Forests / Documentary Feature / Julia Lazarus / 01:24:22 / Germany

Paramparça / Documentary Feature / Orhan ve Nurdan Tekeoğlu / 01:02:00 / Turkey

From the Mediterranean to the Aegean / Documentary Feature / Uğurcan Taylan Adıyaman / 01:14:00 / Turkey

The Adventures of Saul Bellow / Documentary Feature / Asaf Galay / 01:25:45 / Israel

The Tomato Heroes / Documentary Feature / Özgür Şahbaz / 01:18:04 / Turkey

Tunisian / Documentary Feature / Moncef Barbouch / 01:10:00 / Tunisia

Under The Sky of Damascus / Documentary Feature / Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh / 01:28:00 / Denmark

Why I'm Not a Basketball Player / Documentary Feature / Alon Weinstock / 01:49:25 / Israel

17 Days of November / Documentary Feature / Valenti Figueres Jorge / 02:04:46 / Spain

1920 – What If? / Documentary Feature / Marcell Meruk / 01:52:35 / Hungary

11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ – KISA KURMACA FİLM YARIŞMASI

11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FILM FESTIVAL – NARRATIVE SHORT FEATURE FILM COMPETITION

A Different Kind Of Mourn - Farklı Bir Yas / Narrative Short Feature / Beril Tan / 00:12:37 / Turkey

Croissant - Kruvasan / Narrative Sort Feature / Aziz Alaca / 00:17:45 / Turkey

Curl / Narrative Short Feature / Helen Silvander / 00:07:22 / Sweden

Everlasting Flames / Narrative Short Feature / Wenjie Guan / 00:39:56 / China

Fatih le Conquérant - Avrupa Fatihi / Narrative Short Feature / Onur Yağız / 00:15:00 / Turkey

First Breath İlk Nefes / Narrative Short Feature / Emrah Karakurum / 00:19:51 / Turkey

Ida / Narrative Short Feature / Irina Voronova / 00:24:33 / Russian

In Search of Dad One Night - Gece Babamızı Ararken / Narrative Short Feature / Alkım Özmen / 00:19:55 / Turkey

Istanbul İstanbul / Narrative Short Feature / Demir Özcan / 00:19:14 / Turkey

In the Pines / Narrative Short Feature / Dugan Bridges / 00:18:00 / United States

Karıncanın Ayak İzleri / Narrative Short Feature / Ümit Güç / 00:16:00 / Turkey

Kirpi / Narrative Short Feature / M.Sezer Bildiren / 00:15:54 / Turkey

Lessons of Music / Narrative Short Feature / Kristina Zybenkova / 00:25:00 / Russian

Mate / Narrative Short Feature / George-Alex Nagle / 00:33:08 / Australia

Paper flower Begonvil / Narrative Short Feature / Said Sakıp Demir / 0:17:00 / Turkey

Red Pen / Narrative Short Feature / Abdou el Mesnaoui / 00:15:00 / Morocco

Solitaire / Narrative Short Feature / Tessa Tan / 00:17:17 / Singapore

The Banishment Aforoz / Narrative Short Feature / Yilmaz Özdil / 00:20:00 / Turkey

The Flight of Banog / Narrative Short Feature / Elvert Bañares / 00:09:08 / Philippines

The Cold / Narrative Short Feature / Adar Baran Deger / 00:14:58 / Turkey

The Goldfish / Narrative Short Feature / Yuliia Orlenko / 00:23:59 / Ukraine

The Gulf Körfez / Narrative Short Feature / Kumru Karataş / 00:17:03 / Turkey

11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ – ÖĞRENCİ KISA KURMACA FİLM YARIŞMASI

11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FILM FESTIVAL – STUDENT NARRATIVE SHORT FILM COMPETITION

The Artichoke Season / Student Short / Orna Rottenberg / 00:09:00 / Israel

Sary Omir / Student Short / Rustem Dastanuly / 00:20:00 / Kazakhstan

Solidified Stairs / Student Short / Xiao Liu / 00:29:53 / China

Oblivion / Student Short / Dmitry Alekseev / 00:06:42 / Russian

Herstory / Student Short / Tomasz Stuleblak / 00:28:42 / Poland

Something’s Wrong / Student Short / Polina Khalenko / 00:22:48 / Kazakhstan

Sanya / Student Short / Sergey Arsin / 00:14:00 / Russian

Please, turn it around / Student Short / Rustam Slaschinin / 00:29:00 / Russian

Apnoia / Student Short / Vanessa Payri / 00:15:00 / Canada

11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ – ANİMASYON KISA FİLM YARIŞMASI

11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FILM FESTIVAL – ANIMATION SHORT FILM COMPETITION

Paracosm / Animation Short / Doga Karaalp / 00:08:11 / Turkey

Remembering Nearfield / Animation Short / Sean Alexander Carney / 00:09:06 / United Kingdom

Masha and the Bear. Think outside the box / Animation Short / Vladislav Bayramgulov / 00:07:47 / Russian

The Maze / Animation Short / Selçuk Ören / 00:04:18 / Turkey

The Last Tree / Animation Short / Zülfü Gül / 00:01:50 / Turkey

11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ – DENEYSEL KISA FİLM YARIŞMASI

11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FILM FESTIVAL – EXPERIMENTAL SHORT FILM COMPETITION

I Was There / Experimental Short / Chi Jang Yin / 00:14:09 / United States

Paint On Paint # 1-8 / Experimental Short / Vasco Diogo / 00:28:43 / Portugal

Gaia / Experimental Short / Olga Sokolova / 00:09:29 / Russian

The Troxler Effect / Experimental Short / Daryl Sparkes / 00:09:32 / Australia

Bye Bye Lullaby / Experimental Short / Sonali Gulati, Rohan Gulati / 00:04:42 / United States

FİLM KÜNYELERİ

11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ - UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FILM FESTIVAL - FEATURE FILM COMPETITION

A Three Storey Comedy

Narrative Feature / Sandra Mitrovic / 01:40:40 / Serbia

Director:

Sandra Mitrovic

Writer:

Sandra Mitrovic

Noe Dodson

Producer:

Ivan Grbin

Sandra Mitrovic

Cast

Slobodan Boda Ninkovic - "Milenko"

Jelisaveta Seka Sablic - "Zivka"

Vesna Trivalic - "Natalija"

Dragan Gagi Jovanovic - "Miljan"

Natasa Tapuskovic - "Marija"

*********************************************************

AGA

Narrative Feature / Mevlüt Taşcı / 01:40:00 / Turkey Director: Mevlüt Taşcı Writer: Dilek Çolak Savaş Şaylan Producer: Mevlüt Taşcı Cast Taner Cindoruk - "Salim " Selim Tufan - "Veysel" Halil Özbekar - "Şenol" Hemşire - The Nurse

*********************************************************

ARIEL: Back to Buenos Aires

Narrative Feature / Alison Fairweather Murray / 01:42:00 / Argentina

Director:

Alison Fairweather Murray

Writer:

Alison Fairweather Murray

Producer:

Alison Fairweather Murray

Felicitas Raffo

Pamela Livia

Cast:

Raphael Grosz-Harvey

Cristina Rosato

Eleonora Wexler

*********************************************************

Aynı Masanın Etrafında- Around The Same Table

Narrative Feature / Zeynep Üstünipek / 01:24:09 / Turkey

Director:

Zeynep Üstünipek

Writer:

Burak Kum

Zeynep Üstünipek

*********************************************************

Dito

Narrative Feature / Takashi Yuki / 01:57:40 / Japan

Director:

Takashi Yuki

Writer:

Kenji Qurata

Producer:

Rina Saito

Cast

Momoko Tanabe - "Momoko Kamiyama"

Mon Confiado - "Sese"

Takashi Yuki - "Eiji Kamiyama"

Machiko Ono - "Natsu Kamiyama"

Manny Pacquiao - "Gabriel"

Buboy Villar - "Joshua"

*********************************************************

Eflâtun

Narrative Feature / Cüneyt Karakuş / 01:43:00 / Turkey

Director:

Cüneyt KARAKUŞ

Yapımcı:

Cüneyt KARAKUŞ

Senaryo:

Cüneyt KARAKUŞ

Director of Photography:

Haluk ERKAN, Tarık Han KOÇ

Editing:

Yağmur KARTAL, Cüneyt KARAKUŞ

Music:

Nadir ALTUNTOPRAK

Art Director:

Kerim KELEŞ

Animation Supervisor:

Yağmur KARTAL

Color

Engin CEBİROĞLU

Cast:

İrem HELVACIOĞLU

Kerem BÜRSİN

Nazan DİPER

Melisa AKMAN

Erman OKAY

Yıldız KÜLTÜR

Semiha BEZEK

Haydar KÖYEL

Nagihan GÜRKAN

Rosa ÇELİK

Cast Director:

Selim BAHAR

*********************************************************

Gelincik Kırmızı

Narrative Feature / Özlem Özel / 01:40:00 / Turkey

Künye:

Özlem Özel, Ramazan ÇARDAK, Murat Arıkan, Gülden Dudarık, Savaş Özkul, Volkan Özbay

*********************************************************

Grandson

Narrative Feature / Timur Garafutdinov / 01:19:00 / Russian

Director:

Timur Garafutdinov

*********************************************************

Intensive Care

Narrative Feature / Pyotr Todorovskiy / 01:43:00 / Russian

Director:

Pyotr Todorovskiy

Writer:

Pyotr Todorovskiy

Producer:

Pyotr Todorovskiy

Evgeniy Nikishov

Ivan Golomovzyuk

Anna Gudkova

Cast

Nikita Efremov

Irina Starshenbaum

Evgeniy Tkachuk

*********************************************************

Kasha

Narrative Feature / Alexander Amirov / 01:30:00 / Russian

Director:

Alexander Amirov

Writer:

Evgeny Zamaliev

Alexander Kuzminov

Jargal Badmatsyrenov

Alexander Frolov

Producer:

Konstantin Elkin

Mikhail Raskhodnikov

Dina Podprugina-Zamalieva

Cast:

Alexander Frolov

Anastasia Akatova

*********************************************************

Push_Puase

Narrative Feature / Ryoma Kosasa / 01:26:12 / Japan

Director:

Ryoma Kosasa

Writer:

Rei Tsuruga

Producer:

Izuho Kasai, Kengo Watanabe, Kimiko Kobayashi, Takuma Obara

Cinematograpgher:

Ryuto Iwabuchi

Cast:

Nairu Yamamoto, Takashi Yuki, Yugo Mikawa, Chiharu Ogoshi, Naoyuki Miyahara, Fuyuki Moto, Kazuko Yohiyuki

*********************************************************

Sahari

Narrative Feature / Moulay Taieb Bouhanana / 01:59:00 / Morocco

Director:

Moulay Taieb Bouhanana

Writer:

Moulay Taieb Bouhanana

Producer:

Moulay Taieb Bouhanana

Cast:

Mohamed Khouyi, RAOUYA, Nadia Kounda, Youssef Taki, Oulaya Touir, Mohamed Bouchait

*********************************************************

Tebessüm

Narrative Feature / Sezgin Cengiz- Şiyar Gedik / 01:31:00 / Turkey

Director:

Sezgin Cengiz & Şiyar Gedik

Writer:

Sezgin Cengiz

Producer:

Hasan Avcı, Şiyar Gedik, Sezgin Cengiz

Cast:

Onur Buldu, Adem Tosun, Seda Türkmen ,Güvenç Selekman, Emir Çubukçu, Özlem Gök

Director of Photography:

Şükrü Özçelik

*********************************************************

Torn Seas

Narrative Feature / Richard Boisvert / 01:18:27 / Canada

Director:

Richard Boisvert

Cast:

Meade Morrison

Marc Thompson

Anjelica Jaye

Eli Harris

Dave Soltura

Andy Harvey

Ray Bader

Jeredyn Cross

*********************************************************

Who we wanted to be

Narrative Feature / Özgür Anil / 01:21:45 / Austria

Director

Özgür Anıl

Writer:

Özgür Anıl

Producer:

Clara König, Saskia Arth

Cast:

Anna Suk