11.Uluslararası Antakya Film Festivali’nin Basın Toplantısı Gerçekleşti
Uluslararası Antakya Film Festivali tanıtım toplantısı 5 Ekim 2023 Perşembe günü Feshane Artİstanbul’da yapıldı. Festival koordinatörü Atakan Metin’in açılış konuşmasının ardından, festival başkanı Mehmet Oflazoğlu konuklara; festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları görsel sunumlarla aktardı.
Metin “İlk defa bir festival, en konforsuz bununla beraber en iyileştirici durumu vaad ediyor”
‘Antakya Varsa Ben de Varım’ mottosuyla yapılacak festivalin hangi şartlarda gerçekleştirileceğini aktaran festival koordinatörü Atakan Metin “Festivale gelmek isteyenler öncelikle alıştıkları günlük konforlarını unutmalılar. Empatiyi yerinde yapmak için çok iyi bir fırsat. Uzaktan destek, iyi niyet gösterisi hepsi makul ancak durumu yerinde görmek isteyenler, emin olun çok farklı dönecekler kendi rutinlerine. Film festivali standartlarını elden geldiğince gerçekleştirmeye gayret ediyoruz ancak bu yıla özel Antakya’ya sanatla, sinemayla şifa olmaya çalışacağız. İlk defa bir festival, en konforsuz bununla beraber en iyileştirici durumu vaad ediyor” dedi. Metin, Kültür Bakanlığı'na, saha organizasyonunu yapan CefWorks ekibine, Antakya'ya basın ulaşımını sağlayan Datassist'e, sektörel buluşmaların öncüsü Prof Dr Emin Önder'e, su ihtiyacını karşılayan Sultan Su'ya, basın toplantısının organizasyonunu gerçekleştiren İBB yetkililerine, basın destekçileri; ekranom, diverseffect, bidolu sinema, deepdeets, bültenx, arka pencere, estyapım, world of Türkiye ve sistem9'a, festival gıda tedarikçisi Balaban Dondurma'ya ve tüm katkı verenlere teşekkür etti.
Oflazoğlu: “Film gösterimleri konteyner kentlerde ve çadır yerleşkelerinde”
Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu yaptığı konuşmada film gösterimleri ve etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi: “Filmlerimiz Koç Konteyner Kent Amfi Sahne, Koç Konteyner Kent Kongre Salonu, Dostlar Yerleşkesi / Serinyol, Zübeyde Hanım Konteyner Kent / Samandağ, Tmmob Sosyal Etkinlikler Çadırı İskenderun da gerçekleştirilecek.
Etkinlikler: "Zeynep Öykü Arp Konseri ve Uçaneller Kukla Tiyatrosu"
Etkinliklerimiz ise; Açılış töreni ve Ödül töreni Koç Konteyner Kent, Uçaneller Kukla Tiyatrosu Koç Konteyner Kent, Zeynep Öykü Arp Konseri Dostlar Yerleşkesi / Serinyol, "Senaryoda 'Tip ve Karakter' Atölyesi / Dr. Ersin Aycan (İnönü Üniversitesi radyo, televizyon ve sinema bölümü) Koç Konteyner Kent’, Teoman Kumbaracıbaşı Konseri Koç Konteyner Kent’ de yapılacaktır.
Festivalde bir ilk: “Sektörel Buluşmalar”
Festivalin 11’nci yılında ilk defa sektörel buluşmalar yapılacağını kaydeden Oflazoğlu ayrıntıları şöyle aktardı. “15 Ekim Pazar günü gerçekleşecek sektörel günlerimizi Prof Dr Emin Önder hocamızın sayesinde başlatıyoruz. ‘Ruhsal Dayanıklılık ve Sosyal Destek’ Etkinliği alt teması ile gerçekleşecek günümüzde izleyicilerimizi Koç Konteyner Kent’e bekliyoruz.”
Sektörel Buluşmalar
"Ruhsal Dayanıklılık ve Sosyal Destek" Etkinliği
Koç Konteyner Kent
13.00 Panel: "Vicdan Bazen Sızlar"
Oturum Başkanı: Prof Dr M. Emin Önder
Benlik ve üstbenlik arasında vicdan azabı/Dr. İshak Sayğılı
Saldırganlık ve vicdan/Dr Arzu Erkan
Ahlak ve vicdan/Dr Hira Selma Kalkan
Edebiyat ve vicdan/Yaşar Akdemir
Sinema ve vicdan/Dr Begüm Sayğılı
15.00 Söyleşi: "Bir role vicdanla yaklaşmak"
Nurhan Özenen
Tilbe Saran
17.00 Film Gösterimi "12"
Yönetmen Nikita Mihalkov 2007
18.00 Film Değerlendirmesi "Vicdan Etkilenir mi?"
Oturum Başkanı: Dr Caner Fidaner
Dr. Serpil Yandı Vargel
Burcu Kurtiş
Günol Tonbul
Nilay Erdönmez
21.00 Konser
Ece O. Şirin
Oflazoğlu: “Türk sinemasının Dünya sinemasıyla aynı kulvarda”
Antakya Film Festivali olarak Türk sinemasının Dünya sinemasıyla aynı kulvarda olduğuna inandığımız için listeleri birleştirme kararı aldık diyen Mehmet Oflazoğlu film kategorilerini ve sayılarını şöyle açıkladı:
Kategoriler:
Uzun Metraj Film – 15 film
Belgesel Film – 20 film
Belgesel Kısa Film – 15 film
Kısa Kurmaca Film – 22 film
Öğrenci Kısa Kurmaca Film – 9 film
Animasyon Kısa Film – 5 film
Deneysel Kısa Film – 5 film
Onur Ödülleri 'Orhonsay' ve 'Taş’a
Festival bu yıl ‘Onur Ödülü’nü; Türk Sineması’na verdiği katkı, kadın oyunculuğunda alışılagelmişin dışında gösterdiği tavizsiz ve cesur duruşundan dolayı Meral Orhonsay’a vermeyi kararlaştırdı. ‘Sinema Emek Ödülü’ ise; gerçekleştirdiği belgesel niteliği taşıyan kaynak kitaplarıyla sinemaya kattığı eserlerden ötürü Vadullah Taş’a sunulacak. ‘Onur ve Emek Ödülleri’ festival açılış günü olan 13 Ekim günü sahiplerine takdim edilecek.
Jüriler belli oldu “Uzun Metraj Filmler jüri başkanı yönetmen Murat Şeker”
Bu yıl festivalin uzun metraj bölümünün jüri başkanlığını yönetmen Murat Şeker yapacak. Değerlendirmesi yapacak diğer üyeler ise şöyle:
Uzun Metraj
Murat Şeker Juri Başkanı
Didem Balçın
Ceylan Özgün Özçelik
Maryna Er Gorbach
Kida Khodr Ramadan
Terry Chor
Laura Lehmus
Valerie Bert
Kamran Rasoolzadeh
Kısa Metraj
Ali Tanrıverdi
Tim Seyfi
Lila Gürmen
Eldiar Madakim
Fesih Alpagu
Belgesel
Hayriye Savaşçıoğlu
Atsuko Suetomi
Kadir Kaymakçı
Adzhibaev Ibadylla
Farhan Umedaly
Yeşilçam Jurisi
Mehmet Güleryüz
Burhan Gün
Çiğdem Vitrinel
Antakya 11. Uluslararası Film Festivalinin finalistleri açıklandı!
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm işbirliği ile 13 - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Antakya 11. Uluslararası Film Festivali" Hatay - Antakya’da gerçekleşecek. Festivalin finalistleri ön jüri üyeleri; Yapımcı Adnan Çokadar, Yönetmen Bengisu Erkaya, Berkay Göçer, Yönetmen - Akademisyen Burak Türten, Yönetmen Ceren Şahan, Sinema Yazarı Çağatay Akarca, Yönetmen Deniz Sarıbal, Yönetmen Ferda Gürcan, Yönetmen - Akademisyen Gökçe Kaan Demirkıran, Görüntü Yönetmeni Gürel Kutlular, Yönetmen İrem Siyahgöz, Yönetmen İsmail Eser, Yönetmen İzzet Aslan, Yapımcı Levent Cengizhan, Yönetmen Mehtap Özgül, Yönetmen - Akademisyen Murat Aytaş, Yönetmen Nazmi Gülnar, Yönetmen - Akademisyen Said Tuğcu, Sinema Yazarı Seda Üsübütün, Akademisyen Sibel Tekin tarafından belirlendi. Seçici kurulda, Yönetmen Armağan Pekkaya ve Sinema Yazarı Bilgehan Aras yer aldı.
Uzun metraj, kısa film ve Belgesel film kategorilerinde Altındefne ödülünü kazanmak için yarışacak filmler ödüllerini, 19 Ekim’deki kapanış töreninde açıklanacak ve kıymetli ödüller bu seneki sahiplerini bulacak.
TÜM FİLMLER LİSTESİ
11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ - UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FIL FESTIVAL - FEATURE FILM COMPETITION
- Aga / Narrative Feature / Mevlüt Taşcı / 01:40:00 / Turkey
- Around the Same Table / Narrative Feature / Zeynep Üstünipek / 01:24:09 / Turkey
- Ariel: Back to Buenos Aires / Narrative Feature / Alison Fairweather Murray / 01:42:00 / Argentina
- A Three Storey Comedy / Narrative Feature / Sandra Mitrovic / 01:40:40 / Serbia
- Dito / Narrative Feature / Takashi Yuki / 01:57:40 / Japan
- Eflâtun / Cüneyt Karakuş / 01:43:00 / Turkey
- Gelincik Kırmızı / Özlem Özel / 01:40:00 / Turkey
- Grandson / Narrative Feature / Timur Garafutdinov / 01:19:00 / Russian
- Intensive Care / Narrative Feature / Pyotr Todorovskiy / 01:43:00 / Russian
- Kasha / Narrative Feature / Alexander Amirov / 01:30:00 / Russian
- Push Puase / Narrative Feature / Ryoma Kosasa / 01:26:12 / Japan
- Sahari / Narrative Feature / Moulay Taieb Bouhanana / 01:59:00 / Morocco
- Tebessüm / Sezgin Cengiz- Şiyar Gedik / 01:31:00 / Turkey
- Torn Seas / Narrative Feature / Richard Boisvert / 01:18:27 / Canada
- Who We Wanted To Be / Narrative Feature / Özgür Anıl / 01:21:45 / Austria
11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ – BELGESEL FİLM YARIŞMASI
11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FILM FESTIVAL – DOCUMENTARY FEATURE FILM COMPETITION
- Aar / Documentary Feature / Kuzma Vostrikov / 01:00:00 / United States
- Bir Köstebeğin Yaşamı / Documentary Feature / Alihan Erbaş / 43:23:00 / Turkey
- Emma / Documentary Feature / Merve Kuş Mataracı / 00:46:00 / Turkey
- Finding Courage / Documentary Feature / Kay Rubacek / 01:20:47 / United States
- Hatice / Documentary Feature / Murat Erün / 01:19:00 / Turkey
- Ice World / Documentary Feature / Binying Qi / 01:15:40 / United States
- Kaf Kaf / Documentary Feature / Metin Dağ / 01:01:00 / Turkey
- Göçebe / Documentary Feature / Selim Alan / 01:00:00 / Turkey
- Lost in the Darkness / Documentary Feature / Can Diker / 00:37:00 / Turkey
- Most Beautiful Stranger / Documentary Feature / Yakup Uygun, Ersin Karahaliloğlu / 01:13:00 / Turkey
- Northern Forests / Documentary Feature / Julia Lazarus / 01:24:22 / Germany
- Paramparça / Documentary Feature / Orhan ve Nurdan Tekeoğlu / 01:02:00 / Turkey
- From the Mediterranean to the Aegean / Documentary Feature / Uğurcan Taylan Adıyaman / 01:14:00 / Turkey
- The Adventures of Saul Bellow / Documentary Feature / Asaf Galay / 01:25:45 / Israel
- The Tomato Heroes / Documentary Feature / Özgür Şahbaz / 01:18:04 / Turkey
- Tunisian / Documentary Feature / Moncef Barbouch / 01:10:00 / Tunisia
- Under The Sky of Damascus / Documentary Feature / Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh / 01:28:00 / Denmark
- Why I'm Not a Basketball Player / Documentary Feature / Alon Weinstock / 01:49:25 / Israel
- 17 Days of November / Documentary Feature / Valenti Figueres Jorge / 02:04:46 / Spain
- 1920 – What If? / Documentary Feature / Marcell Meruk / 01:52:35 / Hungary
11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ – KISA KURMACA FİLM YARIŞMASI
11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FILM FESTIVAL – NARRATIVE SHORT FEATURE FILM COMPETITION
- A Different Kind Of Mourn - Farklı Bir Yas / Narrative Short Feature / Beril Tan / 00:12:37 / Turkey
- Croissant - Kruvasan / Narrative Sort Feature / Aziz Alaca / 00:17:45 / Turkey
- Curl / Narrative Short Feature / Helen Silvander / 00:07:22 / Sweden
- Everlasting Flames / Narrative Short Feature / Wenjie Guan / 00:39:56 / China
- Fatih le Conquérant - Avrupa Fatihi / Narrative Short Feature / Onur Yağız / 00:15:00 / Turkey
- First Breath İlk Nefes / Narrative Short Feature / Emrah Karakurum / 00:19:51 / Turkey
- Ida / Narrative Short Feature / Irina Voronova / 00:24:33 / Russian
- In Search of Dad One Night - Gece Babamızı Ararken / Narrative Short Feature / Alkım Özmen / 00:19:55 / Turkey
- Istanbul İstanbul / Narrative Short Feature / Demir Özcan / 00:19:14 / Turkey
- In the Pines / Narrative Short Feature / Dugan Bridges / 00:18:00 / United States
- Karıncanın Ayak İzleri / Narrative Short Feature / Ümit Güç / 00:16:00 / Turkey
- Kirpi / Narrative Short Feature / M.Sezer Bildiren / 00:15:54 / Turkey
- Lessons of Music / Narrative Short Feature / Kristina Zybenkova / 00:25:00 / Russian
- Mate / Narrative Short Feature / George-Alex Nagle / 00:33:08 / Australia
- Paper flower Begonvil / Narrative Short Feature / Said Sakıp Demir / 0:17:00 / Turkey
- Red Pen / Narrative Short Feature / Abdou el Mesnaoui / 00:15:00 / Morocco
- Solitaire / Narrative Short Feature / Tessa Tan / 00:17:17 / Singapore
- The Banishment Aforoz / Narrative Short Feature / Yilmaz Özdil / 00:20:00 / Turkey
- The Flight of Banog / Narrative Short Feature / Elvert Bañares / 00:09:08 / Philippines
- The Cold / Narrative Short Feature / Adar Baran Deger / 00:14:58 / Turkey
- The Goldfish / Narrative Short Feature / Yuliia Orlenko / 00:23:59 / Ukraine
- The Gulf Körfez / Narrative Short Feature / Kumru Karataş / 00:17:03 / Turkey
11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ – ÖĞRENCİ KISA KURMACA FİLM YARIŞMASI
11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FILM FESTIVAL – STUDENT NARRATIVE SHORT FILM COMPETITION
- The Artichoke Season / Student Short / Orna Rottenberg / 00:09:00 / Israel
- Sary Omir / Student Short / Rustem Dastanuly / 00:20:00 / Kazakhstan
- Solidified Stairs / Student Short / Xiao Liu / 00:29:53 / China
- Oblivion / Student Short / Dmitry Alekseev / 00:06:42 / Russian
- Herstory / Student Short / Tomasz Stuleblak / 00:28:42 / Poland
- Something’s Wrong / Student Short / Polina Khalenko / 00:22:48 / Kazakhstan
- Sanya / Student Short / Sergey Arsin / 00:14:00 / Russian
- Please, turn it around / Student Short / Rustam Slaschinin / 00:29:00 / Russian
- Apnoia / Student Short / Vanessa Payri / 00:15:00 / Canada
11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ – ANİMASYON KISA FİLM YARIŞMASI
11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FILM FESTIVAL – ANIMATION SHORT FILM COMPETITION
- Paracosm / Animation Short / Doga Karaalp / 00:08:11 / Turkey
- Remembering Nearfield / Animation Short / Sean Alexander Carney / 00:09:06 / United Kingdom
- Masha and the Bear. Think outside the box / Animation Short / Vladislav Bayramgulov / 00:07:47 / Russian
- The Maze / Animation Short / Selçuk Ören / 00:04:18 / Turkey
- The Last Tree / Animation Short / Zülfü Gül / 00:01:50 / Turkey
11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ – DENEYSEL KISA FİLM YARIŞMASI
11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FILM FESTIVAL – EXPERIMENTAL SHORT FILM COMPETITION
- I Was There / Experimental Short / Chi Jang Yin / 00:14:09 / United States
- Paint On Paint # 1-8 / Experimental Short / Vasco Diogo / 00:28:43 / Portugal
- Gaia / Experimental Short / Olga Sokolova / 00:09:29 / Russian
- The Troxler Effect / Experimental Short / Daryl Sparkes / 00:09:32 / Australia
- Bye Bye Lullaby / Experimental Short / Sonali Gulati, Rohan Gulati / 00:04:42 / United States
FİLM KÜNYELERİ
11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ - UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
11TH INTERNATIONAL ANTAKYA FILM FESTIVAL - FEATURE FILM COMPETITION
A Three Storey Comedy
Narrative Feature / Sandra Mitrovic / 01:40:40 / Serbia
Director:
Sandra Mitrovic
Writer:
Sandra Mitrovic
Noe Dodson
Producer:
Ivan Grbin
Sandra Mitrovic
Cast
Slobodan Boda Ninkovic - "Milenko"
Jelisaveta Seka Sablic - "Zivka"
Vesna Trivalic - "Natalija"
Dragan Gagi Jovanovic - "Miljan"
Natasa Tapuskovic - "Marija"
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AGA
Narrative Feature / Mevlüt Taşcı / 01:40:00 / Turkey
Director:
Mevlüt Taşcı
Writer:
Dilek Çolak
Savaş Şaylan
Producer:
Mevlüt Taşcı
Cast
Taner Cindoruk - "Salim "
Selim Tufan - "Veysel"
Halil Özbekar - "Şenol"
Hemşire - The Nurse
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ARIEL: Back to Buenos Aires
Narrative Feature / Alison Fairweather Murray / 01:42:00 / Argentina
Director:
Alison Fairweather Murray
Writer:
Alison Fairweather Murray
Producer:
Alison Fairweather Murray
Felicitas Raffo
Pamela Livia
Cast:
Raphael Grosz-Harvey
Cristina Rosato
Eleonora Wexler
*********************************************************
Aynı Masanın Etrafında- Around The Same Table
Narrative Feature / Zeynep Üstünipek / 01:24:09 / Turkey
Director:
Zeynep Üstünipek
Writer:
Burak Kum
Zeynep Üstünipek
*********************************************************
Dito
Narrative Feature / Takashi Yuki / 01:57:40 / Japan
Director:
Takashi Yuki
Writer:
Kenji Qurata
Producer:
Rina Saito
Cast
Momoko Tanabe - "Momoko Kamiyama"
Mon Confiado - "Sese"
Takashi Yuki - "Eiji Kamiyama"
Machiko Ono - "Natsu Kamiyama"
Manny Pacquiao - "Gabriel"
Buboy Villar - "Joshua"
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Eflâtun
Narrative Feature / Cüneyt Karakuş / 01:43:00 / Turkey
Director:
Cüneyt KARAKUŞ
Yapımcı:
Cüneyt KARAKUŞ
Senaryo:
Cüneyt KARAKUŞ
Director of Photography:
Haluk ERKAN, Tarık Han KOÇ
Editing:
Yağmur KARTAL, Cüneyt KARAKUŞ
Music:
Nadir ALTUNTOPRAK
Art Director:
Kerim KELEŞ
Animation Supervisor:
Yağmur KARTAL
Color
Engin CEBİROĞLU
Cast:
İrem HELVACIOĞLU
Kerem BÜRSİN
Nazan DİPER
Melisa AKMAN
Erman OKAY
Yıldız KÜLTÜR
Semiha BEZEK
Haydar KÖYEL
Nagihan GÜRKAN
Rosa ÇELİK
Cast Director:
Selim BAHAR
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Gelincik Kırmızı
Narrative Feature / Özlem Özel / 01:40:00 / Turkey
Künye:
Özlem Özel, Ramazan ÇARDAK, Murat Arıkan, Gülden Dudarık, Savaş Özkul, Volkan Özbay
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Grandson
Narrative Feature / Timur Garafutdinov / 01:19:00 / Russian
Director:
Timur Garafutdinov
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Intensive Care
Narrative Feature / Pyotr Todorovskiy / 01:43:00 / Russian
Director:
Pyotr Todorovskiy
Writer:
Pyotr Todorovskiy
Producer:
Pyotr Todorovskiy
Evgeniy Nikishov
Ivan Golomovzyuk
Anna Gudkova
Cast
Nikita Efremov
Irina Starshenbaum
Evgeniy Tkachuk
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Kasha
Narrative Feature / Alexander Amirov / 01:30:00 / Russian
Director:
Alexander Amirov
Writer:
Evgeny Zamaliev
Alexander Kuzminov
Jargal Badmatsyrenov
Alexander Frolov
Producer:
Konstantin Elkin
Mikhail Raskhodnikov
Dina Podprugina-Zamalieva
Cast:
Alexander Frolov
Anastasia Akatova
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Push_Puase
Narrative Feature / Ryoma Kosasa / 01:26:12 / Japan
Director:
Ryoma Kosasa
Writer:
Rei Tsuruga
Producer:
Izuho Kasai, Kengo Watanabe, Kimiko Kobayashi, Takuma Obara
Cinematograpgher:
Ryuto Iwabuchi
Cast:
Nairu Yamamoto, Takashi Yuki, Yugo Mikawa, Chiharu Ogoshi, Naoyuki Miyahara, Fuyuki Moto, Kazuko Yohiyuki
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Sahari
Narrative Feature / Moulay Taieb Bouhanana / 01:59:00 / Morocco
Director:
Moulay Taieb Bouhanana
Writer:
Moulay Taieb Bouhanana
Producer:
Moulay Taieb Bouhanana
Cast:
Mohamed Khouyi, RAOUYA, Nadia Kounda, Youssef Taki, Oulaya Touir, Mohamed Bouchait
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Tebessüm
Narrative Feature / Sezgin Cengiz- Şiyar Gedik / 01:31:00 / Turkey
Director:
Sezgin Cengiz & Şiyar Gedik
Writer:
Sezgin Cengiz
Producer:
Hasan Avcı, Şiyar Gedik, Sezgin Cengiz
Cast:
Onur Buldu, Adem Tosun, Seda Türkmen ,Güvenç Selekman, Emir Çubukçu, Özlem Gök
Director of Photography:
Şükrü Özçelik
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Torn Seas
Narrative Feature / Richard Boisvert / 01:18:27 / Canada
Director:
Richard Boisvert
Cast:
Meade Morrison
Marc Thompson
Anjelica Jaye
Eli Harris
Dave Soltura
Andy Harvey
Ray Bader
Jeredyn Cross
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Who we wanted to be
Narrative Feature / Özgür Anil / 01:21:45 / Austria
Director
Özgür Anıl
Writer:
Özgür Anıl
Producer:
Clara König, Saskia Arth
Cast:
Anna Suk