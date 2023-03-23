Başrollerinde Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan’ın yer aldığı, Rose Leilani’nin yazdığı ilk ve tek oyun olan “Kim Bu Ben”, 16 Mart’ta gerçekleşen ve performansları, yönetmenliği ve müzikleriyle büyük beğeni toplayan prömiyerinin ardından 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Fişekhane'de sahneleniyor! 

Bu sezon gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanıyor! 

 

Engin Hepileri’nin yönetmenliğini ve dekor tasarımını üstlendiği oyunun müzikleri ise Kenan Doğulu imzası taşıyor! Oyunun bu sezon gelirinin tamamı da depremzedelere bağışlanacak. Tiyatro İN’nin “Anne” oyunundan sonraki tercihi olan 2022 yazımı “Kim Bu Ben?”; küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim. Oyunun yazarı Rose Leilani ise aynı zamanda büyük bir kumarhane zincirinin dijital teknolojilerinden sorumlu bir veri analisti.2 perde olarak planlanan oyunun süresi ara dahil 2 saat 15 dakika ve +15 yaş sınırı var. Oyunun açıklanan diğer gösterim tarihleri şu şekilde;

7 Nisan – Moda Sahnesi

20 Nisan – Moda Sahnesi

25 Nisan – Moda Sahnesi

Not: Bu yapıtın sahnelenme hakkı yazarın temsilcisi ONK Ajans Fikir ve Sanat Eserleri A.Ş.’den devralınmıştır.

Oyunun bilgileri:

Yazan: Rose Leilani

Çeviren: Onur Ünsal

Yöneten: Engin Hepileri

Işık: Cem Yılmazer

Müzik: Kenan Doğulu

Dekor: Engin Hepileri

Kostüm: Asena Saban

Video: Okan Temizarabacı

Afiş ve Grafik: Cemre Yeşil Gönenli

Koreografi: Büşra Firidin

Oyuncular:

Daphne: Beyza Şekerci

Adam: Onur Ünsal

LK: Neslihan Arslan

Yönetmen Yardımcıları: Musa Can Pekcan, Doğa Halis

Yürütücü Yapımcı: Barış Şekerci

Reji Asistanı: Simge Esen

Video Asistanı: Zeynep Balkan

Işık Uygulama: Abdullah Karanfil

Ses Uygulama: Eren Yağcıoğlu 

Ses ve Video Uygulama: Ayça Özkan

Kostüm Aksesuar: Simge Esen

Afiş Fotoğraf: Cansu Kızıltaş

@tiyatro.in 

@kimbuben.tiyatro.in

Oyunun konusu: 

 

Keşke bize gerçeği söyleseler. Yetimhanede beraber büyümüş Daphne ve Adam, bir gün sanal kimliklerinin çalındığını fark ederler. Çalınan kimliklerle işlenen suçlar hayatlarını karartmaya başlar.  Tüm dünya onların bir canavar olduğunu düşünürken, onlar hayatlarını karartan bu büyük gizemi çözmeye karar verirler. Dünyaya kendilerini dinletebilecekler miydi? Birbirlerine güvenebilirler miydi? Ya da gerçek kimlikleri hiç var olmuş muydu? 