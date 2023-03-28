Sanatçı Ahmet Sel ve akademisyen Gamze Toksoy’un konuşmacı olarak katılacağı panel, Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilir.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, İstanbul’da yaşayan 11 fotoğrafçının kentle kurdukları bağları ele alan Zamane İstanbulları sergisi kapsamında “Kentsel Yansımalar” başlıklı panel serisine ev sahipliği yapıyor. “Modern Şehirlilik Tahayyülleri”nin tartışıldığı ilk panelin ardından, “Karşılaşmalar” başlıklı ikinci panelde bu kez göç, aidiyet hissi, yerli olma temaları masaya yatırılacak.

Sergi sanatçılarından Ahmet Sel ve MSGSÜ Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi N. Gamze Toksoy’un konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü yazar ve radyo yayıncısı İlksen Mavituna yapacak. Panelin ilk bölümünde, Toksoy’un sergi kataloğu için kaleme aldığı “Bir Karşılaşma Mekânı Olarak Fotoğraf” başlıklı yazısından hareketle, göçmenlerin görsel temsillerinin nasıl kurulduğu ve bu temsilin bireysel hikâyelerin öne çıkmasında oluşturduğu engeller ele alınacak. İkinci bölümde ise, Ahmet Sel’in Bizim Orada serisi üzerinden kriz ve dönüşüm içindeki toplumlarda bireysel hikâyeleri öne çıkarmanın önemi, fotoğraf ve temsiliyet arasındaki bağ çerçevesinde tartışmaya açılacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ