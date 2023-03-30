Discover Katar, her yıl yaz döneminde Katar sahillerine gelen balina köpek balıklarını yakından görmek isteyenler için birbirinden zengin seçenekler sunan paketler hazırladı. Bilimsel olarak Rhincodon Typus olarak tanımlanan balina köpekbalıkları, 20 metreye kadar büyüyebiliyor. Dişi türleri ise erkeklerinden daha büyük olan balina köpekbalıkları, belirgin şekilde noktalı desenleri ve kamufle edici görünümleriyle tanınıyorlar. Katar’da mutlaka tanıklık edilmesi gereken deniz aktivitesi olan balina köpekbalıkları, bir seferde 100- 150’den fazla balığın bir arada olduğu sürüler halinde görünüyorlar. Başkent Doha kıyılarından yaklaşık 145 kilometre uzakta bulunan Katar'ın kuzey kıyılarının ılık ve sığ deniz sularında kıvrılıyorlar. Yaklaşık 3000 minik dişleri olan köpekbalıkları, yemek yemek için dişlerini kullanmazken balık yumurtaları ve küçük planktonlarla beslenirler.