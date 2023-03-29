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Aziz Nesin ’in müthiş eseri… Objelerin göze yaklaştıkça netliğini kaybetmesi gibi en yakınındakini çoğu kez net değerlendiremez insan. Kıymetini bilemezseniz, elinizden kayıp gider. Sonsuza dek. Oyun insanlığa ve aşka övgü dür.

İnsanlığa ve aşka övgü niteliğindeki Tut Elimden Rovni , 31 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşuyor.

Can Atilla’nın eşsiz müziğinin yanı sıra Yüksel Aymaz’ın minimalist ışık tasarımıyla da göze çarpan eserde Savaş Alp Başar ve Cansu Tekoluk rol alıyor.