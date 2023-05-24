Hızlı ve Öfkeli 10 Serinin son filmi mi? Fast X sonrası Hızlı ve Öfkeli 11 çıkacak mı? Hızlı ve Öfkeli bitti mi? Hızlı ve Öfkeli serisi sona mı erdi? Sinemalarda harika bir gişe başlangıcı yapan Hızlı ve Öfkeli 10 ve serinin devamı hakkında neler biliniyor? Hızlı ve Öfkeli 10 gişe başarısı nasıl? Fast X Hızlı ve Öfkeli 10 gişe hasılatı ve film serisi hakkında merak edilenler bu yazımızda sizlerle:

Hızlı ve Öfkeli 10 Serinin son filmi mi?

Ve merak edilen soruya hemen yanıt verelim. Gerçekten Hızlı ve Öfkeli serisinde sona yaklaştık. Fast X, yani Hızlı ve Öfkeli 10 Serinin son filmi mi diye çok merak ediliyor. Serinin finalini iki bölüme ayırdıklarını söyleyelim. Hızlı ve Öfkeli serisi final yapıyor ama Hızlı ve Öfkeli 10 Serinin son filmi değil. Finalin bir parçası olan Fast X, yani Hızlı ve Öfkeli 10'dan sonra Fast 11 ile seri sona erecek.

Hızlı ve Öfkeli bitti mi? Fast X (Hızlı ve Öfkeli 10) Serinin son filmi mi?

Fast X, Hızlı ve Öfkeli 10 finalin bir parçası ama sonuç bölümü olmayacak. Fast 11, Fast & Furious serisinin iki bölümlük finali olarak Fast X'i takip edecek. Fast Saga, bu rotayı takip ederken, nispeten yakın geçmişte uzun süredir devam eden franchise'da biraz popüler olan bir trendi takip edecek. Harry Potter ve Alacakaranlık Kuşağı iki parçalı final yapmışlardı.

Hızlı ve Öfkeli 11 çıkacak mı?

Evet, Hızlı ve Öfkeli serisi Fast 11 ile final yapacak. Hızlı ve Öfkeli 11 çıkacak mı diyenler için cevabımız evet. Peki Hızlı ve Öfkeli serisi neden Fast 11 ile sona erecek? Sevilen ve gişede büyük başarılar elde eden serimizin neden sona geldiği çok merak ediliyor. Vin Diesel'in de açıkladığı gibi, Fast 11'in seriyi bitirmesi, seriyi doğru zamanda bitirme meselesidir. Peki Fast X ve Fast 11 sonrasında spin-off filmler görecek miyiz? Bu konuda büyük bir beklenti var ve büyük ihtimalle spin-off olarak seri devam edecek.

Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak?

Dom (Vin Diesel) ve ekibi, 2025'te on birinci kez geri dönecek. Bilgilerin çoğu hala gizli tutuluyor, ancak Fast X yönetmeni Louis Leterrier, Christina Hodson ve Oren Uziel'in yazdığı Hızlı ve Öfkeli 11'i de yönetecek.

Hızlı ve Öfkeli 10 gişe başarısı nasıl? Fast X Hızlı ve Öfkeli 10 gişe hasılatı

19 Mayıs'ta gişeye merhaba diyen Hızlı ve Öfkeli 10 gişe başarısı çok merak ediliyor. 5 günlük sürede 344 milyon doları geçen bir gişe başarısı yakalyan Fast X, Türkiye'de ise 3 milyon dolarlık bir hasılat elde etti.

ABD: $72,323,710

Diğer ülkeler: $271,943,340

Dünya çapında: $344,267,050

Hızlı ve Öfkeli Serisi