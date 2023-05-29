Sağlıklı ve huzurlu bir kurban kesimi için bu önemli kriterleri göz önünde bulundurarak, dini vecibelerimizi yerine getirmenin huzurunu yaşayabiliriz.

HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLARAK KESİLEBİLİR?

Koyun/Kuzu:

En yaygın olarak tercih edilen kurbanlık hayvanlardan biridir. Kurban bayramında kesimi gerçekleştirilen koyun veya kuzular, İslam dinine göre kabul edilir.

Keçi:

Keçi de kurban olarak kesilebilen hayvanlardan biridir. Kurban ibadeti için tercih edilebilir ve kesimi gerçekleştirilebilir.

İnek/Dana:

Kurban olarak kabul edilen hayvanlar arasında büyükbaş hayvanlar da yer alır. İnek veya dana, kurban bayramında kesilmek üzere tercih edilebilir.

Deve:

Bazı bölgelerde ve özellikle kurban ibadetinin daha geleneksel şekilde yapıldığı yerlerde deve de kurban olarak kesilebilir.

HANGİ HAYVAN, KAÇ YAŞINDA KURBAN EDİLİR?

Koyun/Kuzu:

Kurban edilecek koyun veya kuzuların en az 1 yaşında olması gerekmektedir. Bu yaşa ulaşan koyunlar, kurban olarak kesilebilir.

Keçi:

Kurban olarak kesilecek keçilerin de en az 1 yaşında olması gerekmektedir. 1 yaşına ulaşan keçiler, kurbanlık olarak tercih edilebilir.

İnek/Dana:

Büyükbaş hayvanlar olan inek veya dana için yaş sınırlaması 2 yaş ve üstüdür. En az 2 yaşına ulaşmış olan inek veya dana, kurban olarak kesilebilir.

Deve:

Deve kurban olarak tercih edilen bölgelerde, yaş sınırlaması genellikle 5 yaş ve üstüdür. Develer, bu yaşa ulaştığında kurban olarak kesilebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ