İLK SAHUR NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk gelirken Ramazan ayının ilk günü de 23 Mart Perşembe günü olacak. Dolayısıyla ilk sahur 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece yapılacak. 23 Mart Perşembe günü imsak vaktine kadar Ramazan ayının ilk sahuru yapılabilecek.
2023 İLK SAHUR, İLK İFTAR VE İLK TERAVİH GÜNÜ..
İlk sahur ve ilk teravih 23 Mart'ta yapılırken ilk iftar da 23 Mart günü yapılacak. 23 Mart Perşembe günü akşam ezanıyla birlikte oruçlar açılacak. Yatsı ezanıyla birlikte kılınan Teravih namazı, sahurun yapılacağı gün 2023 yılında ilk kez kılınacak.
İSTANBUL İLK SAHUR: 05.31
ANKARA İLK SAHUR: 05.17
İZMİR İLK SAHUR: 05.42
ADANA İLK SAHUR: 05.12
KONYA İLK SAHUR: 05.22