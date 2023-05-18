Değişen fiyat aralıkları ise hem bireysel müşterileri hem de işletmeleri konu hakkında araştırma yapmaya yönlendirmiştir. Çünkü güncel fiyatları düzenli olarak takip etmek, en doğru şekilde alışveriş yapmanıza imkân tanımaktadır. Bu bağlamda değişken fiyatları etkileyen bazı önemli faktörler olduğunu söylemek gerekir. Bu faktörler hakkında bilgi sahibi olmak da verimli bir alışveriş yapmanızı sağlar.

Hurda pet şişe fiyatları, 2023 yılında kilogram başına 2.30 TL’dir. Hurda pet şişe fiyatları, 2023 yılında hurda polipropilen moblen için 2.30 TL’dir.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

Kaç Adet Pet Şişe 1 Kg Gelir? 90 adet pet şişe yaklaşık 1 kg etmektedir.

PLASTİK HAMMADDE FİYATLARI

LDPE 1,350- 1,400

LLDPE 1,250-1,300

HDPE 1,250-1,300

PPH 1,250-1,300

PPC 1,350-1,400

PPR 1,450-1,500

GPPS 1,700-1,750

HIPS 1,750-1,800

ABS 2,000-2,050

PLASTİK HURDA FİYATLARI

Moblen 3,11₺/Kg

Abiyes 3,50₺/Kg

Plastik Hammadde 12,16₺/Kg

Elteks 3,50₺/Kg

HURDA NAYLON FİYATLARI

Hurda Şeffaf Beyaz Naylon 8.5 TL/KG

Hurda Renkli Naylon 6.80 TL/KG

Hurda Yıkamalık Naylon 1 TL/KG

Hurda Streç 9.50 TL/KG

Karışık 3,50₺/KG

GÜNCEL HURDA FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

“Güncel hurda fiyatları nasıl belirlenir?” sorusu bu sektörde alışveriş yapan kişiler tarafından sıklıkla sorulur. Her sektörde olduğu gibi hurda fiyatlarının belirlenmesinde de birkaç faktör etkilidir. Bu faktörler genellikle şu şekilde sıralanır:

Global piyasalardaki metal fiyatları

Döviz kurları

Arz-talep dengesi

Eşyanın cinsi

Materyalin kalitesi

Güncel hurda fiyatları 2023 yılında özellikle dünya piyasalarındaki metal talebi ve üretimiyle ilgili olarak değişmeye başladı. Hurda metal fiyatları düşünüldüğünde ise global piyasalarda alüminyum, çelik, demir, bakır ve benzeri metallerin fiyatları önemli bir referans noktasıdır.

Bu materyallerin fiyatlarının belirlenmesinde başka bir önemli faktör döviz kurlarıdır. USD üzerinden işlem gören metal fiyatları, genellikle Türk lirası kuruyla bağlantılıdır. Türk lirasının değer kaybı metal fiyatlarını da etkiler ve arttırır.

İşlerin yoğunluğu sebebiyle demir hurdasının artması veya azalması fiyatları etkiler. Bu durum arz ve talep ile ilgilidir. Örneğin demir hurdası talebi çok yüksek olduğunda fiyatı da artmaktadır.

Hurda fiyatları, eşyanın cinsi ve kalitesi gibi faktörlere göre değişir. Farklı türde metaller farklı fiyatlara sahip olur. Aynı türdeki metallerin kalitesi de maliyeti etkileyen faktörlerdendir.

Hazırlanan bu liste piyasadan edinilen fiyatlar olup sizlerin bilgi edinmesi amacını taşımaktadır. Sitemizde belirtilen bilgilerin güncelliği veya doğruluğundan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu bakımdan ticari faaliyette bulunanların ilgili firmalardan fiyat almaları doğru olacaktır. Söz konusu plastikfiyatları için hazırlanan güncel Hurda Fiyat Listesi yaklaşık perakende alış fiyatları olup günlük olarak değişebilmektedir.