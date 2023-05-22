Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmeyi başaran VakıfBank, kupa zaferinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, sarı-siyahlı takımın bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 6 kupa da sergilendi.

Başantrenör Giovanni Guidetti ve takımda bulunan herkesin takdiri hak ettiğini dile getiren Abdi Serdar Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihte bir ilki yaşatarak Türk finalinde kıymetli rakibimizi ve dostumuz Eczacıbaşı Dynavit ile İtalya'da karşılaştık. Atatürk'ün kızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan 1 gün sonra Avrupa sahnesine çıktı. Cumhuriyet kazanımlarının en güzel göstergesi olan Türk kadınının, Cumhuriyetin 100. yılındaki bu başarısı, gururumuzu artırdı. Ülkemize 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirdik. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olma unvanımızı perçinledik. 12. uluslararası kupamızı kazandık. Bizleri destekleyen dünyanın dört bir tarafındaki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Nice şampiyonluklarda buluşmaya devam edeceğiz."

Giovanni Guidetti: "Bu takım harika oyunculardan ve harika insanlardan oluşuyor"

Geride kalan sezonun kendileri adına kolay olmadığını belirterek sözlerine başlayan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu sezon hiç kolay değildi. Birbirimizi tanımamız biraz vakit aldı. Birçok farklı maçta kaybettik ama geri dönüp ayağa kalktık. Takımımız harika oyunculardan oluşuyor ama aynı zamanda harika insanlardan oluşuyor. Her gün antrenman yaptık ve sezonun performansını bu belirledi. Herkes her şeyini ortaya koydu, sınırlarını zorladı. Bu çaba olmasaydı böyle bir sonuç elde edemezdik. Kulübümüze de çok teşekkür etmek istiyorum. Benim hayatımı çok kolaylaştırıyorlar."

Abdi Serdar Üstünsalih: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ndan bir gün sonra, Avrupa’nın en büyük sahnesine çıkmamız ülkemiz için büyük bir gururdu”

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih toplantıda yaptığı konuşmada, “Uzun, yorucu ve zor bir sezonu daha geride bıraktık. Güzel anlarımız da oldu, üzüldüğümüz günler de yaşadık. İnişli çıkışlı bir yolculuktu. Her şeyin sonunda takımımız bize, yine çok güçlü duygular yaşattı ve müzemize iki yeni kupa daha kazandırdı. Rekorlarımızı ve yıldız sayımızı geliştirdik” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşının kutladığı 2023 senesinde Avrupa’da Türk finali oynanmış olmasının önemine vurgu yapan Üstünsalih, “Atatürk’ün kızları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ndan bir gün sonra, Avrupa’nın en büyük sahnesine çıktı. Bu Türk voleybolu ve tüm ülke için büyük bir gururdu. Cumhuriyet kazanımlarının en güzel göstergesi olan Türk kadınının, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu sene bunu başarması, gururumuzu katbekat artırdı. Torino’ya kupanın her halükârda Türkiye’ye geleceğini bilerek gitmek çok güzel bir histi. Umarım bu duyguyu her sezon yaşarız” şeklinde konuştu.

Neslihan Demir Güler: “Çok zor bir sezonu harika noktaladık”

VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Neslihan Demir Güler ise, “Çok zor bir sezonu harika bir şekilde noktaladık. Bu takım ve kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

Gabi Guimaraes: “En büyük hedefimize ulaştık”

VakıfBank Spor Kulübü Kaptanı Gabi Guimaraes ise, “Çok gururlu ve mutluyum. Sezon boyunca çok iyi çalıştık ve sonunda da en büyük hedefimiz olan kupaya ulaştık” ifadelerini kullandı.

Kupa koleksiyoncusu VakıfBank

VakıfBank Spor Kulübü, 2022-2023 sezonu CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile 36. sezonunda 38. kupasını kazanmış oldu. Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank böylece müzesine 12. uluslararası kupasını ekledi. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan sarı-siyahlılar, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası tarihinde 4 şampiyonluk ile CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ise 6 zafer ile dünyada bu turnuvalarda en çok zafere ulaşan ekip konumunda.

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