PTT Müşteri Hizmetleri Görevlisi İş Başvuruları: KPSS Şartı Aranmıyor!

Türkiye'nin köklü kurumlarından biri olan PTT, PTTeM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler Şirketi bünyesinde "Müşteri Hizmetleri Görevlisi" pozisyonu için yeni iş ilanlarını duyurdu. Bu fırsat, KPSS koşulu olmadan iş arayan adaylar için büyük bir imkan sunuyor.

PTT İş Başvurusu Detayları

Görev Tanımı:

PTTeM bünyesinde görev alacak müşteri hizmetleri görevlileri, müşteri istek ve şikayetlerini takip edecek, ilgili departmanlarla işbirliği içinde çözüm üretecek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyeceklerdir.

Müşteri isteklerinin alınması ve işlenmesi,

Şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmesi,

Kalite ve memnuniyetin sürekli artırılması,

Yöneticilere düzenli raporlamaların yapılması.

Aranan Nitelikler:

Başvuru yapacak kişilerden beklenen özellikler arasında:

En az önlisans düzeyinde eğitim almış olmak,

Müşteri ilişkileri yönetimi, arka ofis ve çağrı merkezi deneyimi,

CRM yazılımları kullanımı ve hizmet seviyesi hedeflerine aşina olmak,

MS Office uygulamalarına hakim olmak,

Yüksek sorumluluk bilinci ve iş takibi yapabilme,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

Güçlü ikna kabiliyeti ve iletişim yetenekleri,

Takım çalışmasına uyumlu,

Etkili ve akıcı telefon konuşma becerisi,

Hedef odaklı çalışabilme,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,

Ankara'da ikamet etmek.

PTT İş Başvuru Yöntemleri

İlgilenen kadın ve erkek adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya esube.iskur.gov.tr web sitesi aracılığıyla yapabilirler. Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan iş ilanları bölümünden 00008226052 numaralı ilana başvuruda bulunabilirler.

Bu pozisyon için başvuracak adaylara, dinamik bir çalışma ortamı ve kariyer gelişimi için çeşitli fırsatlar sunulmaktadır. PTT'nin sağlam kurumsal yapısı ve geniş hizmet ağı, çalışanlarına değer katmakta ve mesleki yeterliliklerini artırmalarına olanak sağlamaktadır. Eğer siz de bu dinamik ekipte yer almak istiyorsanız, belirtilen şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, hemen başvurunuzu yapın ve PTT ailesine katılma fırsatını yakalayın!