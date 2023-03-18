Oyunculuktaki başarısını müzik çalışmalarıyla da sürdüren Savaş Alp Başar, CES Productions etiketiyle çıkardığı şarkıları ve ‘Cover’larıyla 23 Mart Perşembe akşamı The Wall’da sahne alacak. Dijital platformdaki takipçileri ve hayranlarıyla buluşacak olan Savaş Alp Başar, geceden elde edilecek geliri Kahramanmaraş'taki depremzedelere gönderecek.

2013 yapımı Köksüz adlı filmdeki rolüyle, 20. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü alan Savaş Alp Başar, izleyici rekoru kıran “Bana Amy De” müzikalinin müziklerini de yaptı.

Sanatçının aynı zamanda klibi de olan “Anlamadım” ve “Korkmaktan Korkma” ile “Çocuk Yanım” adlı şarkıları tüm dijital platformlardan dinlenebiliyor.



The Wall Kadıköy’deki konser biletleri Biletix, Mobilet, Biletinial, Passo ve Bubilet’te satışa sunuldu.