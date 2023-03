Bu albüm, dünya çapında Apple Ipod Nano reklamlarında yer alan hit şarkısı "1,2,3,4 "ü de içeriyor.

Kanadalı yetenekli sanatçı, Nisan ayında çıkacak albümünden yeni bir parçayla geri döndü. "Çok şık bir kliple birlikte gelen "Borrow Trouble", daha önce yayınlanan "Hiding Out In The Open" "In Lightning" "Love who we are meant to" çıkışlarına ek olarak geliyor.

Dünya çapında beğenilen ilk üç şarkısıyla; "Multitudes" albümü kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Feist bizi kendi evrenine götürüyor ve zamansız olduğu kadar otantik melodilerin modernliğinde gezinme yeteneğini bir kez daha gösteriyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ