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Vakıflar Genel Müdürlüğünün yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı

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Vakıflar Genel Müdürlüğünün yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim yılında yurt içinde bulunan üniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilere yönelik burslar kapsamında 5 bin 972 öğrenciye ilk defa burs verilmeye başlanacak.

Hak sahibi öğrencilere bursları ekim ayından başlatılarak, hesap açma ve belge tamamlama işlemlerinin ardından ödenecek.

Burs sonuçlarına "https://burs.vgm.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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