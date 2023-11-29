Vakıflar Genel Müdürlüğünün yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim yılında yurt içinde bulunan üniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilere yönelik burslar kapsamında 5 bin 972 öğrenciye ilk defa burs verilmeye başlanacak.

Hak sahibi öğrencilere bursları ekim ayından başlatılarak, hesap açma ve belge tamamlama işlemlerinin ardından ödenecek.

Burs sonuçlarına "https://burs.vgm.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.